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Apple bu sabah Apple Arcade'e erişimleri açtı ve şimdi aylık 4.99 dolara servisi kullanabiliyorsunuz. Bu erken erişim programı ile Apple Arcade'deki 100'den fazla oyuna erişebileceksiniz. Oyunlardan bazıları hala geliştiriliyor. Ancak şu anda indirilebilir olan 50'den fazla oyun var. Tüm oyunlar aşağıda listelenmiştir.

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Tüm Apple Arcade Oyunlarının Listesi Açıklandı

Assemble With Care (usTwo)

Shantae and the Seven Sirens (WayForward Technologies)

Grindstone (Capybara Games)

WHAT THE GOLF? (The Label)

Card of Darkness (Zach Gage)

LEGO Brawls (LEGO)

Patterned (Borderleap)

Stellar Commanders (Blindflug Studios)

Where Cards Fall (Snowman)

Overland (Finji)

Exit the Gungeon (Devolver Digital)

Rayman Mini (Ubisoft)

Spaceland (Tortuga Team)

Agent Intercept (PikPok)

Punch Planet (Block Zero Games)

Sneaky Sasquatch (Rac7 Games)

Operator 41 (Shifty Eye Games)

Frogger in Toy Town (Konami)

Red Reign (Ninja Kiwi)

Various Daylife (Square Enix)

Mini Motorways (Dinosaur Polo Club)

Don't Bug Me! (Frosty Pop)

Oceanhorn 2 (Cornfox & Bros)

King's League II (Kurechii)

Explottens (Werplay Priv.)

Spelldrifter (Free Range Games)

The Get Out Kids (Frosty Pop)

Spek. (Rac7 Games)

Way of the Turtle (Illusion Labs)

Lifeslide (Block Zero Games)

Neo Cab (Surprise Attack Games)

Skate City (Snowman)

Tint. (Lykke Studios)

The Enchanted World (Noodlecake Studios)

Over the Alps (Stave Studios)

Hot Lava (Klei Entertainment)

The Pinball Wizard (Frosty Pop)

Shinsekai Into the Depths (Capcom)

Word Laces (Minimega)

Dear Reader (Local No. 12)

Projection: First Light (Blowfish Studios)

ATONE: Heart of the Elder Tree (Wildboy Studios)

Big Time Sports (Frosty Pop)

Tangle Tower (SFB Games)

Dread Nautical (Zen Studios)

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Bleak Sword (Devolver Digital)

Sayonara Wild Hearts (Annapurna)

Dead End Job (Headup)

Cat Quest II (The Gentlebros)

Dodo Peak (Moving Pieces)

Cricket Through the Ages (Devolver Digital)

Speed Demons (Radiangames)

Apple haftalık olarak yeni Apple Arcade oyunlarının ekleneceğini söylüyor. Bu yüzden yeni oyunların eklenmesi fazla uzun sürmeyecek. Apple Arcade başlı başına App Store'a benziyor. Kendi oyun kategorileri, oyun ipuçları ve daha fazlası var.

Apple Arcade iOS 13 çalıştıran iPhone'larda kullanılabiliyor. 19 Eylül Perşembe günü resmi olarak piyasaya sürülecek. Hizmet tüm aileler için 1 aylık ücretsiz olacak ve ardından 4.99 dolara kullanılacak

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