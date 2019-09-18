Kilitli ve Kilitsiz Telefon Arasındaki Farklar

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Kilitsiz telefonlar ülkemizdeki herhangi bir telekomünikasyon şirketinin SIM kartlarını kabul eder ve sorunsuz çalışır. Örneğin, kilidi açık bir telefon Vodafone ya da Turkcell SIM kartla çalışacaktır. Ancak kilitli telefonlar sadece tek bir operatörün SIM'leri ile çalışırlar.

Kilitli Telefonlar

Bu bölümde, kilitli bir telefon satın almanın getirdiği avantaj ve dezavantajları sıralayacağız. Kilitli telefonlar, doğrudan telekomünikasyon şirketlerinden satın alınan telefonlardır. Kilitli telefonlar genellikle içinde reklamlar ve eklentilerle gelir ve çeşitli ödeme planları ile sunulur.

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Kilitli telefon satın almayı tercih edenler genellikle o cihazı son derece ucuz fiyata alırlar ya da kolay ödeme yaparlar. Örneğin, T-Mobile'ın kilitli planları ile sadece 100 dolara Samsung Galaxy S10 alabilirsiniz. Ancak gerisini 36 aylık bir sözleşmeyle ödersiniz.

Bunun dışında, kilitli bir telefon satın almakla ilgili başka dezavantajlar da var:

Günün sonunda o cihaza normal fiyattan daha fazla ücret ödersiniz.

Operatörünüzün tarifeleri artık pahalı geliyorsa sıkışıp kalırsınız.

Diğer operatörlerin SIM kartları çalışmaz.

Kilitsiz Telefonlar

Bu bölümde, kilitsiz telefon satın almanın getirdiği avantaj ve dezavantajları sıralayacağız.

Kilitsiz telefonlar normal bir telefonun tüm özgürlüğüne sahiptir. Temel olarak herhangi bir operatörün herhangi bir SIM kartı ile çalışırlar. Yurtdışından alınan kilitsiz telefonlar Türk operatörleri ile çalışır. Ek ücretlerden ve sözleşmelerden endişe etmeniz gerekmez.

Dezavantajlar:

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Önceden tam ödeme yaparsınız. Taksitler kısa ve yüklü olur.

En yeni modelleri esnek, uzun vadeli ödeme planlarıyla almazsınız.

Operatör tarifeleri kilitli telefonların ki kadar uygun fiyatlı olmaz.