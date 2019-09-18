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OnePlus 7T'nin tasarımı, önümüzdeki hafta yapılacak resmi etkinlik öncesinde şirket tarafından açıklanmıştı. Peki ya Pro modeli? Cihaz hala gizemini koruyor ancak @OnLeaks tarafından yayınlanmamış bir basın render'ı birçok şeyi açıklamış durumda.

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OnePlus 7T Pro Tasarımı Ortaya Çıktı

Renkleri henüz kesin olmasa da, OnePlus 7T Pro'nun bazı ufak tefek çizimlerini daha önce görmüştük. Sızan bu resmi görüntü, Pro'nun 7T ile aynı Haze Blue renk seçeneğini sunacağını gösteriyor. Koyu ila açık mavi tonlarında geçişli bir mat camı var. 7 Pro'nun Cloudy Blue rengi ile benzer ancak daha parlak bir yüzeye sahip.

Aynı rengi hem vanilya hem de Pro modelinde görmek ilginç olacak. Ancak OnePlus 7 ve 7 Pro'nun farklı renk paletleri de var. Bununla birlikte OnePlus 7T ve 7T Pro'nun satışa sunulacağı bölgelerde cihazlar birbirinden neredeyse ayırt edilemeyecek gibi görünüyor.

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Özellikler 7T Pro açısından bakıldığında 7 Pro'ya göre çok büyük bir yükseltme gibi görünmüyor. Söylentiye göre Snapdragon 855+ yonga setine geçilecek ve 960fps ağır çekim video moduna sahip olunacak.