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Samsung Galaxy Note10 ve Note10+ Wi-Fi Alliance'dan "Wi-Fi Certified 6" damgasını alan ilk akıllı telefonlar oldular. Bu sertifika Note 10'ların yeni WiFi 6 hız standardını tamamen desteklediğini gösteriyor. Note 10'lar WiFi 6 ağlarına sorunsuz şekilde bağlanabilecek ve bunun avantajlarını kullanabilecek.

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Samsung Galaxy Note10 ve Note10+ Wi-Fi 6 Destekli İlk Cihazlar Oldu

Note 10'lar bu konuda yalnız değil, Galaxy S10'da da Wi-Fi 6 bağlantı desteği var. Ancak "Sertifikalı" olduklarını gösteren akreditasyonu alamadıkları görülüyor. Cihazların tam listesini burada bulabilirsiniz. Yeni iPhone 11'lerin de ayrıca Wi-Fi 6 bağlantısına sahip olduğunu ancak henüz sertifikalı cihazlar listesinde olmadığını belirtelim.

Wi-Fi geçen yıl kullanıcı dostu bir isimlendirme programı benimsemişti. Wi-Fi 6 aslında 802.11ax standardının yeni adı oldu; Wi-Fi 5, 802.11ac adını almıştı.

Wi-Fi 6'daki yeniliklere gelirsek, mobil cihazların Target-Wake Time süresini iyileştiren bir özellik var ve bu da pil tasarrufu sağlıyor. TWT, telefona veri aktarmak için ne zaman uyanması gerektiğini söyler ve kalan zamanlarda uykuya geçmesine izin verir. Ayrıca MIMO ve kodlama verimliliğinde iyileştirmeler yapılmış ve aynı bant genişliğinde daha fazla veri gönderilmesine olanak sağlanmış. TWT burada da devreye giriyor.

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Huawei 5G CPE Pro ve Asus RT-AX88U gibi yeni standardı destekleyen birkaç modem ve yönlendirici var.