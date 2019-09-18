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vivo dün NEX 3 cihazını ilk kez tanıttı ve bu telefonun ekranı oldukça çılgın bir eğim açısına sahip. Cihazın muhtemelen en fazla dikkat çeken noktası bu oldu. Lakin NEX 3 performans söz konusu olduğunda da tam bir canavar. Tabii ki kullandığı Snapdragon 855+ yonga setinin bunda payı büyük. Ancak vivo'nun AnTuTu puanını artırmak için özel çabalar sarf ettiğini düşünüyoruz – örneğin, iyileştirilmiş güçlü buhar odası ile sağlanan başarılı soğutma bunlardan biri.

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vivo NEX 3 AnTuTu Puanında Rekor Kırdı

AnTuTu benchmark testine alınan cihaz bir Android telefondan şimdiye kadar alınmış en iyi sonucu verdi. Öyle ki oyun telefonu olarak tasarlanan Asus ROG Phone II ürününü (492907) bile az da olsa geride bıraktı. AnTuTu'da kullanılan birim 8GB RAM ile gelen 5G uyumlu versiyondu.

Bu rakamın oldukça etkileyici olduğunu söylemek gerk. Tek hayal kırıklığı belki de 500'e ulaşamaması oldu. Yine de, eğer bu hızla gidilirse muhtemelen sıradaki Android telefonun AnTuTu'da 500K puana çıkması uzun sürmeyecek.

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Elbette bir telefonda sentetik testler her şey anlamına gelmiyor. Normal kullanımda AnTuTu'dan yaklaşık 150 bin alan bir cihaz ila 500 bin alan cihaz arasında fark hissedilmiyor. Eğer oyun canavarı değilseniz muhtemelen bu kadar güce ihtiyacınız olmayacak.