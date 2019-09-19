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Android 10 güncellemesi alacak Samsung cihazların uzun bir listesi çevrimiçi olarak yayımlandı. Kaynağın orijinalliğinden emin değiliz ancak oldukça umut verici görünüyor.

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Android 10 Alacak Samsung Telefonlar

Neredeyse tüm 2019 Samsung telefonlar Android 10 alıyor. Bunlar arasında düşük ve orta seviye Galaxy M ile A serisinin yanı sıra diğer amiral gemisi cihazlar da var.

Geçen yılın Galaxy S9 serisi ile Galaxy Note 9 da listede yer alıyor. Bu elbette sürpriz değil ancak S8 ve S8+'ın da Android 10 alacağını görmek sevindirici. Buna Note8 de dahil. Samsung bir kez daha cihazları için sunduğu iki yıllık Android sürüm güncelleme vaadini yerine getiriyor. Elbette dört yıl güncelleme desteği sunan OnePlus gibi markalar unutulmamalı.

Ne yazık ki liste hangi cihazın Android 10'u ne zaman alacağı hakkında bilgi vermiyor. Bu yüzden Samsung'un konuyla ilgili resmi açıklama yapmasını bekliyoruz. Ancak amiral gemisi cihazlar Samsung'un geliştirici ekibi için öncelik olacaktır. Galaxy M ve A serisi için biraz daha beklemek gerekecek.

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