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Apple, büyük iPhone 11 sunumunda bundan bahsetmese de, iPhone 11'ler hem ön hem de arka tarafta Corning Gorilla Glass cam kullanıyor. Apple bunun "bir akıllı telefondaki en dayanıklı cam" olduğunu iddia ediyor. Corning, Apple'a ilk iPhone'dan bu yana güçlendirilmiş cam tedarik ediyor ve bunu her yeni model için (ayrıca her Apple Watch ve iPad'de) yapıyor.

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Apple, iPhone'ları İçin Daha Özel Gorilla Glass'lar İstiyor

Apple, Corning'e 250 milyon dolar yatırım yaptığını duyurdu. Şirketin ortaklıkları önümüzdeki yıllarda da devam edecek görünüyor. Bu para, daha önce de 2017 yılında Corning'e 200 milyon dolar yatırım yapan Apple'ın Gelişmiş Üretim Fonu'ndan geliyor.

Corning CEO'su ve başkanı Wendell P Weeks konuyla ilgili olarak, "Bu Gelişmiş Üretim Fonu, çığır açan yeni cam yeniliklerini geliştirmemize ve üretim kapasitemizi genişletmemize olanak sağlayacak. En önemlisi, devam eden işbirliğimiz, son kullanıcılar için hayati öneme sahip gelişmiş özellikte camlar üretmemizi ve gelecekte neyin mümkün olacağının sınırlarını zorlamamızı sağlıyor," dedi.

Apple, şu ana kadar bu fon ile tüm ABD şirketlerine 1 milyar dolar yatırım yaptı. Şirket geçen yıl 9.000 Amerikan tedarikçisiyle çalıştı ve 50 eyaletteki faaliyetlerinin desteklenmesini sağladı. Özellikle Corning tarafında Apple şu ana kadar mobil cihazları için 3 milyar dolar değerinde cam koruyucu satın aldı.

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