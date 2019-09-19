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Huawei'in en son amiral gemisi telefonları olan Mate 30 serisi bugün Münih'te sahne alacak. Huawei'in web sitesinde, Twitter'da ve Facebook'ta @Huaweimobile etiketiyle canlı yayınlar yapılacak.

Huawei Mate 30 Tanıtım Etkinliğini Canlı İzleyin

Amerika Birleşik Devletleri'nden Huawei'e getirilen garip yasaklar şirketin işlerini zora soktu ancak Huawei akıllı hamlelerle bu durumu hafifletmek için çalışıyor. Huawei Mate 30, Pro ve Lite bu anlamda Google Uygulamaları veya Hizmetlerle gelmeyecek.

Buna rağmen Huawei tam dört farklı Mate cihazı ile karşımıza çıkıyor: Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 Lite ve dün sızan render'ı ile Mate 30 RS Porsche Design. Huawei P30, 5G desteğiyle gelmedi. Bu nedenle Mate 30 Pro'da 5G görmeyi umuyoruz. Canlı görüntüler ve cihazların çoğu özelliği de dün sızdırıldı







Mate 30 Pro muhtemelen en popüler olanı olacak. 90Hz yenileme hızına sahip 6.6 inçlik bir şelale ekranıyla birlikte gelecek. Kenarları 90 derece aşağı kıvrılıyor. Ayrıca, dokunma veya basınca duyarlı ses seviyesi tuşlarını da bekliyoruz. Önce Mate 20 Pro'da gördüğümüz 3D yüz kilidi Mate 30 Pro'da da bekleniyor ve yeni gesture kontroller de olacak.

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Mate 30, 30 Pro'ya kıyasla 3D yüz kilidi taşımayacak. Bu yüzden çift selfie kameraları bulunmayacak. Bu da daha küçük çentik demek. Ancak ekranı düz ve 30 Pro gibi "şelale" yapıda değil. Tüm Mate 30'larda dörtlü kamera var.





Teaser'lar, Mate 30 cihazlarının en az birinin Air Gesture kontrolleri ve ses kontrolü için de sanal dokunsal geribildirimler ile geleceğini gösterdi. Mate 30 Pro'da ayrıca 27W hızlı kablosuz şarj olacak.

Mate 30 Lite arkada kare üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Huawei Mate 20'ye benziyor ancak delikli selfie kamerasıyla önden Honor View 20'yi andırıyor. Son olarak, Mate 30 RS Porsche Design kırmızı – siyah bir deri ile geliyor. Resmi kılıflara göre kulaklık girişi mevcut. Kesinlikle Huawei'in en ilginç lansman etkinliklerinden biri olacak.

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