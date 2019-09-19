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Görünüşe bakılırsa birisi halihazırda Apple iPhone 11 Pro Max'i parçalarına ayırmayı başardı! Kişi cihazın içerisindeki 4.000 mAh bataryayı ortaya çıkarmış durumda. Bu da açıkçası büyük sürpriz oldu. Kesin değerini bilmek istiyorsanız, tam olarak 3.969 mAh. Yani TENAA tarafından sızdırılan sayıyla tam olarak aynı.

iPhone 11 Pro Max Bataryası İnanılmaz Pil Ömrü Sunuyor!

Pili 15.04 Wh olarak derecelendirilmiş. iPhone XS Max'in 12.08 Wh piline kıyasla %25 gibi etkileyici bir artış sağlıyor. Apple bir kez daha L-biçimli bir batarya kullanıyor. Şirket bu tasarımı ilk olarak iPhone X için kullandı.

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Apple, Taptic Engine'i ilk defa geri dönüştürülmüş nadir toprak elementlerinden ürettiğini açıkladı. Motor, telefonun tamamında kullanılan nadir toprak elementlerinin 1 / 4'ünü oluşturduğundan bu aslında önemli bir şey.

Bu hamlenin arkasındaki nedenlerin biri de tedarikte istikrarı sağlamak. Ancak bu kolay bir iş değil, bu elementler hoparlörler ve aktüatörler gibi küçük parçalarda da kullanılıyor ve bu da geri dönüşümü zorlaştırıyor. 100.000 iPhone'un geri dönüşümü 32 kg nadir toprak elementi sağlıyor.

Bu arada TENAA ayrıca iPhone 11 Pro Max'in 4 GB RAM'e sahip olduğunu açıkladı ve daha önce çıkan Geekbench puanını da doğruladı.

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