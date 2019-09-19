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Huawei Mate 30 serisi bugün piyasaya sürülecek ve şimdi Pro sürümü hakkındaki en büyük sızıntılardan biri yapıldı. Hayal gücüne dair neredeyse hiçbir şey kalmadı. Sızan görsellerde mevcut tüm renkler görülüyor ve kamera özelliklerine dair bir liste sunuluyor. İşte tüm teknik özellikler.

İşte Huawei Mate 30 Pro'nun Tüm Özellikleri ve Renkleri

Teknik özellikler sayfasında, kamera özellikleri dışında önceki sızıntılarda görmediğimiz fazla bir şey yok. Liste oldukça uzun. Ancak en çok dikkat çekenler arasında yavaş çekim özellikleri var.

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720p'de cihaz saniyede 7680 kare hızda görüntüler çekerken, 1080p slomo videolar 960fps'de çekiliyor. Bu etkileyici ve şüphesiz ki Kirin 990 yonga setinin yeni ISS özelliğinden kaynaklanıyor.

Ek olarak cihazda bazı gelişmiş yakınlaştırma yetenekleri de olacak. Odak uzaklığı, her üç kamera için sırasıyla 17mm, 27mm ve 80mm'dir. Telefoto lens 3x optik zoom sunuyor. Her üç kamera tek bir görüntü için kullanılırsa 5x hibrit zoom elde ediliyor. Dijital zoom 30x'e kadar gidiyor.

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