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Google geçtiğimiz haftalarda Android 10'u resmi olarak yayınladı. Şirketler şimdi cihazlarına en son Android işletim sistemi sürümünü getirmek için çalışıyor. Müşteriler de bu anlamda merak içinde. Samsung, konu yeni işletim sistemi güncellemeleri olduğunda geçmişte en hızlılar arasındaydı ancak artık durum değişti. Bu anlamda Galaxy Note 10 ve S10'un Android 10 alacağı tarih açıkladı.

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Samsung Galaxy Note10 ve S10 Android 10 Beta Tarihi

"Sağlam bir sicile sahip olan kaynaklara" göre, şirket, ay sonuna kadar Galaxy Note10 ve S10 cep telefonları için Android 10 güncellemesine yönelik beta programını açıklayacak. İlk beta sürümü bunun ardından ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde Ekim'de çıkış yapacak.

Geçmiş gelenekleri takip edersek, son sürüm gelmeden önce birkaç farklı beta sürümünün olmasını bekliyoruz. Ancak böyle olsa bile, bu yıl kesinlikle Samsung amiral geminizde Android 10'u beta olmayan formda göreceksiniz.

Samsung, 2018 Kasım'da Galaxy S9'un Pie güncellemesi için ilk beta sürümünü başlatmıştı. İlk kararlı yapı ise 24 Aralık'ta piyasaya sürüldü. Eğer her şey benzer şekilde planlanmışsa, belki yine Android 10'u Aralık ayı başlarında görebiliriz. Tabii daha önce çıkış yapmazsa.

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