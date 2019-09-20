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Huawei Mate 30 Pro'nun ilk AnTuTu benchmark skoru yayınlandı. Görünüşe bakılırsa Huawei'in yeni HiSilicon çipi Qualcomm ve Apple'ın çiplerine epey yaklamış durumda. Lider değil ancak hala bir umut var.

Huawei Mate 30 Pro Performansı Ne Kadar İyi?

Test edilen telefon, TENAA'ya göre Pro'nun 4G versiyonu olan LIO-AL00 idi. Bu önemli çünkü 4G ve 5G telefonlar Kirin 990 yonga setinin biraz farklı sürümlerini kullanıyor.

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5G yongası 7nm+ EUV işlemine dayanıyor. Orta boyutlu Cortex-A76 çekirdekleri 0.27GHz daha yüksek saat hızına sahip. Ayrıca 5G verisyonda Da Vinci NPU'da ekstra büyük bir çekirdek var. 4G yongası ise eski 7nm işlemine dayanıyor.

Diğer bir deyişle, Huawei Mate 30 Pro 5G ve Mate 30 5G piyasaya sürüldüğünde daha yüksek puanlar alacaklar. Ayrıca AnTuTu puanının artmasını engelleyen bir güç tasarrufu modu olabileceği bildirmiş.

Mate 30 Pro performansı, Snapdragon 855 destekli telefonlar ile 855+ destekli telefonlar arasına yerleşiyor. Telefonun saklama bölümündeki yüksek puan Mate 30 Pro'nun UFS 3.0 depolama alanı ile geldiğini gösteriyor.

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