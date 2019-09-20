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En yüksek ekran / gövde oranını elde etme arayışında geniş çentiklere doğru – pardon Apple – dar çentiklere doğru aldığımız yol V-şekilli veya çiy damlası gibi çılgın fikirleri bir araya getirdi. Döner kameralar ve hatta ekran delikleri gördük. Ancak şüphesiz hiçbiri kızaklı kameralar kadar heyecan verici değildi.

İlk Çift Pop-up Kameralı Telefon vivo'dan!

vivo'dan gelen çift açılır kameralı telefona bu fikri daha da ileri taşıyor. Tasarım V17 Pro'ya ait. İkili selfie kameralar sırasıyla 8MP geniş açı sensör ve yanında 32MP birincil sensörden oluşuyor. Pop-up'ın üzerinde bir LED flaş bile var.

Cihazın arkasındaki kameralar da hiç fena değil. Hatta etkileyici bile sayılabilir çünkü karşımızda dört kameralı bir düzenek var. Bu anlamda ilk altı vuruşu yapan Galaxy S10 5G olmuştu.

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48MP Sony IMX582 sensörüne ek olarak, 2X zoom özellikli 13MP telefoto kamera, makro özellikli ultra geniş 8MP kamera ve portrelere yardımcı olmak için 2MP bokeh sensörü var. Ana kamera bir tür Gece Modu'na sahip ve HDR gibi tüm çağdaş işlevleri sunuyor.

Vivo V17 Pro'nun çılgın kamera işlevlerinin yanı sıra yonga seti tarafında işler değişiyor. Amiral gemisi çipset yerine orta seviye ile son teknolojinin ilginç bir karışımı olan Snapdragon 675 var. Ancak 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı da sunuluyor.

Kutudan 18W hızlı şarj cihazı ile çıkıyor ve büyük bir 4100mAh bataryası var.

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