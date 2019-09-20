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iPhone 11'lerin bir hafta önce başlayan ön sipariş aşamasının ardından, ilk iPhone 11 ve yeni Watch Series 5 satışları bugün başladı. Satışlar yerel saat 08:00'da açıldı. Bu anlamda saat dilimi farkına göre, Japonya, Avustralya, Singapur gibi diğer ülkelerdeki insanlar ilk iPhone 11 sahipleri oldular.

iPhone 11 ve Apple Watch 5 Satışa Çıktı

Yeni telefonların fiyatlandırması bu kez farklıydı. iPhone 11, geçen yılki XR'den daha ucuz oldu. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ise benzer fiyatlarla geldi ancak üçlü kameraları ile öncekilerden daha cazipler.

Yeni Apple Watch 5'in satışları da başladı. Aluminyum yapıda ve daha premium bir sürümü de mevcut. İnsanlar her zaman olduğu gibi son çıkan iPhone'ları satın almak için geceden kuyruk oldular.

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iOS 13 de bu anlamda eski iPhone'lar için güncelleme şeklinde sunuldu. Lakin alışılmış şekilde çeşitli hatalarla geliyor. Eğer istenmeyen bug'lar ve kritik çökmelerle boğuşmak istemiyorsanız 13.1 sürümünü beklemek isteyebilirsiniz. Yeni iPhone 11'ler kutudan doğrudan 13. iOS işletim sistemiyle çıkıyor.

WatchOS'un yeni versiyonu da dün yayınlandı. Yeni iPad 10.2'ye gelirsek, bunun 10 gün içinde çıkması bekleniyor. Yeni bir iPhone veya iPad satın alanlar 1 Kasım'da piyasaya sürülecek olan Apple TV için ücretsiz Plus üyeliği sahibi olacaklar. Hem de 1 yıllık. Apple Arcade ise zaten yayında.

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