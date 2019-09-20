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Xiaomi'nin 24 Eylül'de büyük bir büyük etkinliğe hazırlanıyor. Şirket şimdi yaklaşmakta olan Mi Mix Alpha telefonu için bir ilginç bir sızıntı yaptı. Cihaz hakkında verilen ilk bilgilere göre model %100'ün üzerinde ekran – gövde oranı sunacak. Bu cihaz aslında Mi Mix 3'ün halefi olacak ve selefine kıyasla radikal şekilde farklı bir tasarım sunacak.

Xiaomi'den %100'ün Üzerinde Ekran – Gövde Oranlı Telefon

Gelecek haftaki etkinlikte neler bekleyebileceğimiz hakkında ufak ipuçları vermek isteyen Xiaomi bunu Weibo profili üzerinden yaptı. Paylaşılan teaser afişlerde cihazın sıra dışı tasarımına dikkat çekildi.

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İlk poster, telefonun ismini ve Mix serisine ait olduğunu gösteriyor. Posterde Mix Alpha bazı kitapların yanına konumlandırılmış. Bu da akıllara katlanabilir telefon fikrini getiriyor.

Telefonun ekranı vivo NEX 3'teki Şelale ekrana benzer şekilde çok belirgin bir eğriye sahip. Mix Alpha bu anlamda tüm Xiaomi telefonlar arasında en yüksek ekran gövde oranına sahip model olacak.

Etkinliğe dört gün kaldı. Ancak daha çok teaser göreceğiz. İlerleyen günlerde Mix Alpha'dan daha net fotoğraflar görmeyi bekleyin.

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