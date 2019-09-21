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Google toplamda 1,5 milyondan fazla kez yüklenen iki Android uygulamasını kaldırdı. Uygulamalar açılır reklamlar yayınlayarak arka planda çalışırken para kazanıyordu. Peki bunun zararı ne diye sorabilirsiniz? Öncelikle reklamlar her şeyle ilgili olabilir ancak asıl sorun bu değil. Arka planda habersiz reklam açması telefonunuzun kaynaklarından harcar ve ve şarjınızın hızlı boşalmasına neden olabilir.

Bu İki Zararlı Android Uygulamasını Şimdi Kaldırın

Bu iki uygulamanın bu gizli fonksiyonunu mobil güvenlik firması Wandera keşfetti. Sun Pro Beauty Camera 1 milyondan fazla kez indirilmiş. Funny Sweet Beauty Selfie Camera ise 500.000 indirmeye sahip. Bu iki uygulamadan birini Android cihazınıza yüklediyseniz, bunları şimdi kaldırmanız gerekiyor. Çoğu kötü amaçlı uygulamaların her zaman yaptığı gibi, bir kez yüklediğinizde, kısayol oluşturuluyor ve uygulama simgesi uygulama çekmecesinden kayboluyor. Kısayolu silseniz bile, uygulama arka planda reklam yayınlamaya devam ediyor.

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Sun Pro Beauty Camera, uygulama açık olmasa bile kapatması zor tam ekran reklamlar gösteriyor. Diğer Selfie aracı da ayrıca tam ekran reklamlar açıyor. Ancak yalnızca uygulamayı kullanıp filtrelenmiş bir fotoğraf indirildikten sonra gösteriliyor. Google Play Store'daki her iki uygulamanın altına bırakılan yorumlar Android kullanıcılarına erken uyarı niteliğinde.

Bu gibi yorumları olan bir uygulama gördüğünüzde, yapmanız gereken şey mümkün olduğunca uzak durmak olmalıdır. Buna benzer zararlı uygulamalara "Adware" deniliyor. Kullanıcının üretkenliğini azaltıyor, uygulama dışı reklamlar kullanıcıların iş akışlarını kesintiye uğratıyor. Cihazın bataryasını daha hızlı tüketmesi ve bazı durumlarda virüslü reklamlar bile açması cabası.

Wandera, 11 Eylül'de uygulamaları Google'a bildirdi ve belirttiğimiz gibi, Google Play Store'dan kaldırıldılar.

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