Fornite ve PUBG iOS 13'te Oynanabilir Değil

REKLAMLAR



Birçok yeni iOS sürümünde olduğu gibi iOS 13'te bazı sorunlarla geldi ve bu sefer ki problem hafife alınacak gibi değil. Dünyanın en popüler iki oyunu Apple'ın zengin işletim sisteminin en son sürümünü çalıştıran iPhone'larda çalışmıyor. Fortnite ve PUBG geliştiricileri, oyunlarını oynamak isteyenleri henüz iOS 13'e güncelleme yapmamaları konusunda uyardı.

REKLAMLAR



Kullanıcıların bildirdiği üzere oyunları oynanamaz yapan sorun jestlerle ilgili. Üçlü parmakla dokunma ve tutma hareketi oyundan gelen dokunuşlarla çakışıyor. Oyuncuların ekranda üç parmaklarını kullanmalarını gerektiren her oyun iOS 13'teki bu gesture sorunundan etkilenmiş görünüyor. Duyuruda gerekli araştırmanın yapıldığı belirtildi.

3 parmakla ekrana dokunmak iOS 13'teki gesture işlevini tetikliyor ve oyunu yarıda keserek önemli bir problem yaratıyor. PUBG ve Fortnite geliştiricileri şimdi Apple ile görüşme yaptıklarını açıkladılar. Geliştiriciler sorunu çözmek için şirketle bir süre daha çalışmaya devam edecek. 3 veya daha fazla parmağınızla oynadığınız oyunlar için sorun çözülene kadar iOS 13'e geçmemenizi öneririz.

Sorun için tek geçici çözüm şu anda jestleri tamamen devre dışı bırakmak olacak. 24 Eylül'de gelmesi planlanan iOS 13.1 ile hata düzeltilebilir ve PUBG ile Fornite tekrar iPhone 11 ve diğer iOS 13 yüklü cihazlarda düzgün çalışabilir, ancak bu yalnızca bir tahmin.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum

