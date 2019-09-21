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Xiaomi, Mi 9 Pro'yu 24 Eylül'de Mi Mix 4 ile birlikte yeni bir etkinlikte duyurmaya hazırlanıyor. Her ikisi de 5G bağlantısını destekleyecek ve Snapdragon 855+ yongası ile gelecekler.

Pop-up Kameralı Xiaomi Mi 9 Pro ile Tanışın!

Mi 9 Pro'nun bazı resmi görüntülerini dün gördük ve batarya ve şarj hızlarıyla ilgili ayrıntıları da ilk kez aldık. Şimdi telefon kısa videoda gösterildi ve bu da bize cihazın tasarımına en iyi şekilde göz atma şansı verdi.

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Görsel olarak telefon Mi 9'un tasarımını aynı düz ekran ve waterdrop çentikle takip ediyor. Arkada bir üçlü kamera kurulumu var. Mi 9 Pro gerçekten Snapdragon 855+ yonga seti ve 5G desteği ile göz dolduruyor. Ayrıca 30W kablosuz şarj desteği olması ve 4.000 mAh pil taşıması kendisini cazip kılıyor.

Bu arada iki yeni teaser da Mi 9 Pro'nun daha güçlü titreşim geri bildirim özelliği sunan dokunsal motorla geleceğini doğruladı. Ek olarak telefon ayrıca CPU sıcaklıklarını 10°C'ye kadar düşürebilen 5 grafit katmana sahip. Bu özellik revize edilmiş soğutma modülüyle sağlanmış.

Kamera departmanında 48MP ana lens ile toplamda üçlü kameralar ile karşılaşıyoruz. Diğer özellikler arasında 256GB depolama ve 8GB RAM var. Cihaz Android 9 Pie tabanlı MIUI 10.4.1 kullanıyor.

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