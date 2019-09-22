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Amazon'un Prime hediyeleri genellikle ilgi çekici oluyor. Şirket şimdi oyun severler için bir başka heyecanlı teklifle geliyor. Bu kampanyalar bir yıllık Switch Online erişimi ya da PC'de sunulan diğer ücretsiz aylık oyunlar için verilen hediyeler gibi kampanyalarla gelen Twitch Prime'ın bir parçası durumunda. Yeni oyun PUBG Mobile oldu.

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Amazon Prime Üyelerine Özel Ücretsiz PUBG Mobile Eşyaları

Prime üyeleri şimdi dünyanın en popüler mobil oyunu PUBG Mobile için hediye eşyalara sahip oluyor. Bu sete Infiltrator adı verilmiş. Setin ilk parçası verildi. Diğerlerine de sahip olmak için üye kalmaya devam etmeniz gerekecek. Kazanılan çoğu ürünler kalıcı olacak.

9/20/19 – 10/3/19: Infiltrator Maskesi (kalıcı ürün)

10/04/19 – 10/17/19: Infiltrator Jeketi (kalıcı ürün)

10/18/19 – 10/31/19: Infiltrator Ayakkabısı (kalıcı ürün)

11/01/19 – 11/14/19: Infiltrator Pantolonu (kalıcı ürün)

11/15/19 – 11/28/19: Epik Seviye Silah, Kan Yemini – Kar98 (30 günlük kullanım)

11/29/19 – 12/12/19: Epik Seviye Siyah Magma Paraşütü (30 günlük kullanım)

Android veya iOS kullanıcıları için verilen bu eşyaları kullanmak için PUBG Mobile uygulamasını kullanmanız gerekiyor.Amazon ve Twitch hesaplarınızın birbirine bağlı olduğundan emin olun, Prime'a aktif bir aboneliğiniz olması gerekiyor.

Amazon halihazırda EA, Moonton, Netmarble ve Wargaming Mobile gibi bazı büyük şirketlerle ortaklıklar kurarak ücretsiz oyun içi hediyeler verdi. Dolayısıyla benzer hediyeler için Prime üyesi kalabilirsiniz. Prime üyeleri ücretsiz Twitch aboneliği de kazanıyor.

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