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Bir haftadan daha kısa bir süre önce bildirdiğimiz gibi, Castlevania serisi artık PC veya konsollarda devam etmeyecek. Grimoire of Souls isimli Castlevania serisinin yeni yapımı yalnızca Android ve iOS cihazlarda olacak. Oyun bu ay Tokyo Game Show'da görücüye çıktı ve yapımın mobil oyuncuların kullanımına sunulmasının biraz zaman alacağını düşünmüştük. Ancak öyle olmadı.

Dünyaca Ünlü Castlevania Android ve iOS'e Geldi!

Zira yanıldığımız ortaya çıktı. Birçok Android ve iOS kullanıcısı şimdi dünyaca ünlü Castlevania'nın en yeni oyununu telefonlarına indirebiliyor. Konami geçtiğimiz günlerde Castlevania'yı duyurdu: Grimoire of Souls şu anda Kanada'da App Store ve Google Play'de piyasaya sürüldü.

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Grimoire of Souls muhteşem görseller ile geliyor ve Shanoa, Alucard, Maria ve Castlevania serisini kapsayan tüm diğer ikonik karakterler ile oynama imkanı veriyor. Aynı zamanda oyuncular arkadaşlarıyla birlikte savaşabiliyor. Kısa süre içinde mümkün olduğunca çok sayıda düşmanı alt ettikleri çok oyunculu / co-op moduna girebiliyorlar.

Grimoire of Souls için henüz genel bir çıkış tarihi yok, ancak Konami'nin oyunlarını ne kadar hızlı geliştirdiğini düşünürsek, en erken gelecek yılın başlarında tüm ülkelerde çıkmış olabilir.

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