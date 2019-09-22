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"Gcam" adıyla bilinen Google Kamera dünyanın en iyi kamera uygulaması olarak biliniyor. Google, Gcam'i Pixel cihazları için geliştirdi ancak harici yöntemlerle başka cihazlara da indirilebiliyor. Bilindiği üzere tek kameralı Pixel telefonlar üç kameralı bazı cihazlardan daha iyi fotoğraflar çekiyor.

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Google Kamera Neden Alanında En İyisi

Google kamera Android cihazlar için en iyi kamera uygulaması. Beraberinde HDR+ desteği, oldukça keskin görüntüler çekilmesini sağlayan özel mod ve optimizasyonlar ve portre modu gibi ilginç seçeneklerle geliyor. Gece görüş modu, PhotoSphere, Ağır Çekim, Theme Park (AR Etiketler), RAW desteği, Panorama, Objektif Bulanıklığı, Portre modu (Odak Kaydırıcılı), Google Objektif modu ve daha pek çok özellik bu uygulamada.

Uygulamadaki algoritmalar görüntü kalitesine büyük katkıda bulunuyor. Bu anlamda kamerayla ilgili fiziksel sınırlamaları hafifletiyor. Bir telefon için tasarlanmış en iyi görüntü işleme yeteneklerine sahip.

Google Kamera'yı kullanabilmek için cihazınızda Camera2 API ve HAL3 desteği olması şart. Merak etmeyin pek çoğunda var. Özellikle yeni olanlarda. Cihazınız Camera2 API'ı desteklemiyorsa, cihazınızın önyükleyicisinin kilidini açmanız ve Google Kamera'yı kurmak için Magisk modülünü yüklemeniz şart. Örneğin, Google Kamera şu Xiaomi cihazlarda çalışabiliyor:

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9T Pro / Mi 9T

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8

Mi Mix 2S

Xiaomi Mi A3

Redmi model şu Xiaomi'ler yine GCam'i kullanabiliyor. Elbette diğer tüm markalar buna dahil.

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Redmi K20 Pro

Redmi Not 7 Pro

Redmi Not 7

Redmi S3 / Y3

Redmi 7

Ayrıca Pocophone F1

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