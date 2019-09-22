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Facebook'a ait olan WhatsApp, Haziran ayında kullanıcıların WhatsApp Durumlarını Facebook Story ile paylaşmalarını sağlayacak yeni bir özelliği test etmeye başlamıştı. Testler sorunsuz geçti ve şirket şimdi bu özelliği tüm kullanıcılarına sunuyor.

WhatsApp Durumunuzu Facebook Hikayeniz Yapın

WhatsApp henüz kullanıma sunulma tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı, ancak çok sayıda kullanıcı bu özelliğe sahip olduklarını bildirmek üzere Twitter paylaşımları yaptılar. Uygulamanın 2.19.258 sürümüne sahip Android kullanıcılarının birçoğu WhatsApp durumunu Facebook hikayelerinde paylaşma işlevini gördüğünü belirtiyor. Lakin iPhone'lar henüz geride ve pek çoğu özelliği görmediğini belirtti.

Bununla birlikte, WhatsApp web sitesinde WhatsApp durumunu Facebook hikayesi yapma veya bunu diğer uygulamalarla paylaşma adımlarını ayrıntılandıran bir SSS sayfası oluşturuldu. Yani her şey hazır.

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Bu özelliği alan Android kullanıcılarından biriyseniz, Durum sekmesinde "Durumum" altında bir paylaşım butonu göreceksiniz. Facebook Hikayesine Paylaş seçeneğine dokunmanız yeterli olacak.

Bu paylaşım düğmesine dokunulduğunda, WhatsApp Durumunuzu paylaşabileceğiniz tüm uygulamaları gösteren paylaşım tepsisi açılıyor. "Facebook Hikayesine Paylaş" seçeneğine bastığınızda Facebook uygulaması simgesi gösterilecek. Facebook uygulaması simgesine dokunursanız, WhatsApp Durumunuzu anında Facebook Hikayesi yapabilirsiniz.

Ayrıca, birden fazla durum güncellemesi yayınladıysanız, tümünü Facebook Hikayesi yapmak yerine bunlardan yalnızca birkaçını paylaşabilirsiniz. "Durumum" bölümüne gidin, paylaşmak istediklerinizi seçin, sağ üst köşedeki üç nokta düğmesine dokunun ve ardından "Facebook'ta paylaş" seçeneğini seçin.

Facebook veya diğer uygulamalarla paylaştığınız WhatsApp Durumunun baştan sona şifrelemeyle korunduğunu da belirtmek gerek. Biz de test ettik ve Facebook Lite ile çalıştığını bile gördük.

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