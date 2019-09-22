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Vivo NEX 3 ve Huawei Mate 30 Pro'da gördüğümüz "şelale" ekran tasarımı, mobil dünyanın yeni modası halini almaya başladı. Bu trendin ne kadar tutacağı şüpheli ancak şimdi Xiaomi de oyuna dahil oluyor. Hem de daha önce hiç görülmemiş bir tasarımla. İşte Xiaomi ve yeni Mix Alpha telefonunun render'ları.

Xiaomi Mi Mix Alpha Ekranıyla Samsung ve Huawei'i Kıskandırıyor

Cihaz 24 Eylül'de tanıtılacak ve şirketin kendi sözleriyle %100'den fazla ekran / gövde oranına sahip olacak. Yeni Mix Alpha bu anlamda bir rekor kıracak. Cihazın önünden başlayıp kesintisiz şekilde arka yüze kıvrılan ekran teknik olarak bu zamana kadar gördüğümüz her modelden daha iddialı.

Bu zamana kadar sergilenen teknolojilerde böyle bir tasarımın artık mümkün olduğunu görmüştük. Panelin kavisli olması ve katlanmaması büyük bir avantaj gibi görünüyor. Çünkü aksi halde cihaz çok kalınlaşıyor. Huawei Mate X veya Samsung Galaxy Fold gibi cihazlardan bile pratikte daha iyi görünüyor.

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Mix Alpha'nın arka kısmına uzanan kesintisiz ekran yanda kamera kurulumuyla birleşiyor. Burada üç lens ve bir LED flaş görüyoruz. Tanıtımda Mix Alpha'nın yanı sıra Mix 4 ve Mi 9 Pro da duyurulacak. Mix 4 hakkında fazla bir şey bilinmiyor ancak çentiksiz ekranıyla yine göz doldurması bekleniyor. Mi Mix ilk çentiksiz ekranlı amiral gemisi modellerden biriydi.

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