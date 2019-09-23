REKLAMLAR



Geçtiğimiz birkaç modeldir Apple pahalı amiral gemisi telefonlarını hızlı şarj ile donatıyor. Lakin şirket uzun yıllar iPhone'larda hızlı şarj sunmayarak hayranlarını kızdırmıştı. Peki bu bekleyiş şimdi ne sonuç verdi? Apple'ın marketin en iyi hızlı şarjını sunarak es geçtiği yılları telafi edeceğini düşünüyorsanız yanıldınız. iPhone 11 Pro bugüne kadar üretilmiş en hızlı şarj olan iPhone. En yakın iPhone'dan neredeyse iki kat hızlı. Bununla beraber Note 10+ gibi modellerden %50 yavaş.

REKLAMLAR



iPhone 11 Pro'nun Hızlı Şarjı Ne Kadar Hızlı?

Cupertino merkezli Apple, en pahalı telefonlar olan iPhone'larında yıllarca komik 5W şarj sundu. iPhone 7 pilini şarj etmek bu anlamda 3 saatten fazla sürüyordu. Hatta ekstra harcama yapmazsanız iPhone 8'i şarj etmekten de 3 saatten fazla sürüyor. Apple nihayet 2019'da bir şeyler yapmaya karar verdi ve iPhone 11 Pro'nun kutusuna AliExpress'te 10 dolara satılan – o çok değerli – hızlı şarj aletini koymayı seçti.

Telefon bir ucunda USB-C bağlantısı ve diğer ucunda Apple'ın Lightning portu olan 18W'lık şarj aletine bağlanıyor. Peki ne kadar hızlı şarj oluyor?

iPhone 11 Pro'da şarj sürelerini ölçtük ve sonuçlar etkileyici, en azından Apple için. Bu anlamda sadece yarım saat içinde %50'den fazla şarj oluyor. Apple, Xiaomi gibi uygun fiyatlı telefon üreten bir şirket olsaydı buna etkileyici derdik. Ancak rakiplerin çok gerisinde bir değer. İşte şarj testimizin sonuçları:

15 dakika içinde: %28 şarj

30 dakika: %55

45 dakika: %74

1 saat: %85

1 saat 15 dakika: %94

1 saat 30 dakika: %98

1 saat 42 dakika: TAM şarj süresi

Çoğu telefonda olduğu gibi, son yüzdelere yaklaştıkça şarj en yavaş seviyesine iniyor ve yüzde 10'unun şarj olması için yaklaşık 10 dakika beklemeniz gerekiyor.

Android ile Kıyaslaması

Genel olarak, iPhone 11 Pro marketin en hızlı şarj olan telefonu değil — en pahalısı olmasına rağmen — ancak kesinlikle önceki iPhone'a kıyasla büyük fark yaratıyor. Eğer 11 Pro'yu gece şarj etmeyi unutursanız, uyandığınızda 20 dakikada elinizde %40 şarj olmuş bir cihaz olacak.

Android ile karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy Note 10+ 65 dakikada tam şarj, S10+ 100 dakikada tam şarj ve OnePlus 7 76 dakikada tam şarj oluyor.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum

