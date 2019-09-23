Microsoft Edge Tarayıcısı Android'in Koyu Modu'yla Çalışıyor

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Android 10, kullanıcılara sistem genelinde Koyu Mod seçeneği sunuyor. Böylece menülere kadar her şey beyazdan siyaha dönüyor. Microsoft'un Android için sunduğu Edge tarayıcısı şimdi bu modu desteklemeye başladı. Uygulamayı açmak ve ardından Ayarlar> Görünüm> Tema'ya gitmek size seçmeniz için dört seçenek sunar. Özellik varsayılan olarak sadece özel sekmelerde açık oluyor ancak isterseniz daima açık olmasını seçebilirsiniz. Koyu menüler daha az göz rahatsızlığı demek.

Microsoft Edge Tarayıcısı Android'in Koyu Moduyla Çalışıyor

Chrome gibi diğer mobil tarayıcı uygulamaları da web sitelerini de koyu renkli göstermek için elinden gelenin en iyisini yapıyor, lakin Edge bundan aşağı kalıyor. Edge bunun yerine, Koyu Modu sadece üstteki adres çubuğuna ve alttaki gezinti çubuğuna uyguluyor. Bu sınırlılık gerçek göz koruması için yeterli olmasa da hiç yoktan iyi. Dolayısıyla web siteleri orijinal renklerinde görünecek.

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Koyu Mod birçok uygulamadaki parlak beyaz arka planın ışığını düşürmek ve geceleri veya karanlık odalarda göz retinanızın etkilenmesini engellemek için tasarlanmıştır. Koyu metin içeren beyaz bir arka plan yerine, ekranda beyaz metin içeren koyu bir arka plan gözünüzü rahatlatır. Hatta beyaz metin yerine gri metin çok daha iyidir. Dark Mode eklentisi bu anlamda çok iyi.

AMOLED ekranlı telefonlarda ayrıca arka planı gerçekten siyah yaparsanız pil ömrünüz artar. Her daim aydınlatmalı LCD ekranların aksine, OLED paneller, pikselleri sadece uygun olduklarında açar ve gerekli değilse kapatır. Siyah renkte kullanılmayan pikseller kapalı olur. Pikseller kapatıldığında, şarj tüketmezler.

Android kullanıcıları bu yeni özelliği Google Play Mağazası'nda bulunan Microsoft Edge uygulamasının en kararlı sürümünde bulabilirler.

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