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Oppo, dün Reno Ace amiral gemisinin 65W değerinde hızlı şarj standardıyla 30 dakikadan daha kısa bir sürede pilini doldurduğunu açıkladı. Teknoloji 65W SuperVOOC Hızlı Şarj 2.0 adı altında sunuluyor. Beraberinde 30W Kablosuz VOOC Flaş Şarj veya VOOC Flaş Şarj 4.0 adını taşıyan kablosuz şarj desteği var.

Oppo'dan Pilini 30 Dakikada Dolduran Telefon

SuperVOOC 2.0, geçen yıl Oppo Find X Lamborghini Sürümü ile tanıtılan süper hızlı SuperVOOC'un yeni versiyonu. 10 Ekim'de Reno Ace ile piyasaya resmen giriş yapacak. Çinli şirket, cihazın 4.000 mAh bataryasının sadece 30 dakika içinde tam olarak şarj edildiğini söylüyor.

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Ayrıca, yalnızca beş dakikada %27'ye kadar dolum yapabiliyor; bu da, örneğin kahvenizin gelmesini beklerken oldukça iyi bir değer.

Oppo, bu hızlara ulaşmak için, şarj süresini kısaltan ve adaptör boyutunu azaltan Gallium Nitride (GaN) yarı iletkenlerini kullandı. Maksimum güvenliği sağlamak için adaptör, kablo ve telefon boyunca beş güvenlik koruma önlemi var.

30W Kablosuz VOOC Flaş Şarj ise 80 dakika içinde 4.000 mAh bataryayı dolduruyor. Qi standardıyla uyumlu, bu nedenle 5W veya 10W'dan fazla alamayan cihazlar bile teknolojiyi kullanabiliyor. Aşırı ısınmayı önlemek için Oppo, "biraz donanım tasarımı, HDVC ve yabancı nesne algılama işlevi" özelliklerini benimsediğini söyledi.

VOOC 4.0 da ayrıca 30W'a ulaşıyor ve şirket buna "herkes için yeni nesil Flash Charge çözümü" adını veriyor. VOOC 3.0 ile karşılaştırıldığında %12 daha hızlı olacak — 4.000 pili 30 dakikada %67 ve 73 dakikada %100 dolduruyor. Optimize edilmiş VFC algoritması sayesinde batarya kapasitesinin dolmasına %10 kala şarj yavaşlıyor.

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