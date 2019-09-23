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Qualcomm'un 855+ çipseti 855'e kıyasla %15 GPU performans artışı sundu. Ancak yeni duyuruya bakılırsa şirket şimdi yeni amiral gemisi yonga seti tanıtmaya hazırlanıyor; hem de yalnızca yarın! Aynı gün ayrıca bazı yeni Android telefonlar duyurulacak. Bunlar Xiaomi Mi 9 Pro 5G ve Mi MIX Alpha, Sony Xperia 5 ve Realme X2 olacak. Xiaomi bugünkü posterinde "3" rakamını kullandı". Bunun yeni Snapdragon 865 çipsetiyle ilgisi düşünülüyor.

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Qualcomm Yeni Süper Hızlı Çipsetini Tanıtıyor

Bahsedilen telefonlardan Mi 9 Pro 5G ve Mi MIX Alpha'nın normalde Snapdragon 855+ çipsetine sahip olması bekleniyordu. Xperia 5 normal Snapdragon 855 ve X2 ise Snapdragon 730G ile gelecek. Ancak yeni poster şimdi kafa karıştırıyor ve acaba cihazlar yeni Snapdragon 865 yonga setini çalıştırabilir mi sorunu sorduruyor.

Yeni Snapdragon 865'i bu kez Samsung üretecek. Qualcomm bu yıl bazı sorunlarla yüzleşti ve TSMC ile çalışması yasaklandı. Dolayısıyla üretimi Samsung üstlendi. Qualcomm TSMC ile tekrar 2021'de çalışabilecek. 2021'de Snapdragon 875 Mobile Platform'un üretimini yapacak. Dünyanın en büyük bağımsız dökümhanesi olan TSMC, Apple ve Huawei'in çiplerini de üretiyor. A13 Bionic ve Kirin 990 buradan çıktı. Şirketler çiplerini tasarlıyor ve TSMC dökümünü gerçekleştiriyor. Ancak TSMC'nin kendi çipini yapacak kapasitesi yok.

Snapdragon 865'e gelince, geleneksel olarak Samsung'un yeni Galaxy S telefonlarını çalıştırması bekleniyor. Eğer bir anlaşma yapıldıysa en yeni Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ile satışa sunulacak ilk telefon geleneksel olarak Samsung olabilir. Ancak bu gelenek en son Snapdragon 855 Mobil Platform ile bozulmuştu ve çipi çalıştıran ilk telefon Xiaomi Mi 9'di. Lakin bu cihaz dünya çapında sunulmadı.

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