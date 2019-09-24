REKLAMLAR



Huawei Mate 30 Pro'nun arka kamerası dört adet güçlü Leica lens ile donatıldı: Çift 40 MP ana kamera (süper hassas kamera + film kamerası) + 8 MP telefoto ve 3D derinlik algılayıcı lens. 40 MP film kamerası 1/1.54 inç geniş sensör ve 40 MP süper hassas kamera RYYB filtre dizisini kullanarak ISO 409600 fotoğraf hassasiyetine ulaşıyor. Huawei bu kameralarla 7,680 fps yavaş çekim değere ulaşıyor.

REKLAMLAR



Huawei Mate 30 Nasıl 7,680 fps Video Kaydı Yapıyor?

Güçlü dört adet arka kamera sayesinde, Huawei Mate 30 Pro, 1080P'de 4K 60fps ve 720P'de 7680fps ultra yüksek hızlı videolar çekiyor. Tüm bunlar 3x optik zoom, 5x hibrid zoom ve Huawei'in AIS titreme önlemeyicisi ile desteklenmiş dijital zoom ile sunuluyor.

Huawei ürünleri Başkan Yardımcısı bir röportajında 7680 fps ultra yüksek hızlı yavaş çekim özelliğinin yüksek hızlı ve geniş kapasiteli RAM'ler ile sağlandığını söyledi. Şirket bu değere ulaşmak için yonga setindeki CPU, GPU, ISP ve NPU'yu birlikte kullanıyor. 0.12 saniye uzunluğundaki orijinal görüntü bu FPS değerinde 32 saniyelik bir uzunluk veriyor. Video, kullanıcının hangi noktadan seçim yapacağını anlayamadığı için 1 saniye uzunluğundaki AI destekli akıllı çekim ile 120ms görüntü elde ediliyor. 800ms uzunluğundaki bir görüntünün işlenmesi 2GB RAM kullanıyor.

Yani deklanşöre bastığımızda Mate 30 Pro 7860fps'de 0.12 saniyelik bir anı kaydediyor. AI kullanıcının kesmek istediği kısımları otomatik olarak seçiyor. Oluşan video ise 32 saniye uzunluğunda oluyor. Başka bir deyişle, 7680fps ile 0.12 saniyede kaydedilen 945 kare, 30 FPS hızında 32 saniyede oynatılıyor.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum

