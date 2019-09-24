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Huawei Mate 30 Pro, iPhone 11 Pro, Galaxy Note 10+ ve Pixel 3 kameraları aşırı düşük ışıkta test edildi. Bu kameraların hemen hepsi birbirine yakın sonuçlar verirken Huawei Mate 30 Pro tabiri caizse geceyi gündüze çeviriyor.

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Huawei Mate 30 Pro Düşük Işık Testinde Rakiplerini Ezdi

Huawei Mate 30 Pro'nun yalnızca düşük ışık performansı değil aşırı düşük ışık performansı da oldukça etkileyici görünüyor. iPhone 11 Pro, Galaxy Note 10+ ve Pixel 3'ün neredeyse hiç ya da çok az detayı yakalayabildiği karelerde Mate 30 Pro neredeyse bambaşka bir kare yakalıyor.

Aşırı karanlıkta çekim özelliğini ilk olarak bu yılın başlarında Huawei P30 Pro'da gördük ve artık yeni Mate 30 Pro'da da mevcut. Bu telefonlar insan gözünün zorlukla görülebildiği zifiri karanlık bir ortamı aydınlık hale getirebiliyor. Apple da buna yaklaşıyor ancak detaylar zorlukla seçilebiliyor.

Samsung ve Pixel ise iPhone'a göre daha yüksek kalite görüntüler çekerken siyahla pek iyi baş edemiyor. Etkileyici sonuçlar veren test PhoneArena tarafından yapılmış.

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