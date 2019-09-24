Xiaomi Mi 9 Pro'nun Tüm Özellikleri ve Fiyatı

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Xiaomi, Mi 9 Pro'da yeni bir yonga seti ve çok daha hızlı şarj desteği sunuyor. Bunlarla başarılı Mi 9 formülünü temel almış oluyor. Telefon şimdi 12GB RAM'e sahip ve en son Snapdragon 855+ çipsetini sunuyor. Dahili parmak izi tarayıcıyla ve aynı 6.39 inç OLED panelle geliyor. 48MP ana kamera modülü ve aynı üçlü kamerası var.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, her zaman Mi 9 Pro 5G sürümünden bahsediyordu. Ancak yeni telefon 4G ile satışa sunulacak. Xiaomi, Mi 9 ile karşılaştırıldığında Mi 9 Pro'da daha büyük bir batarya (4.000 mAh) ve daha hızlı bir şarj sunuyor. 30W kablosuz ve 45W kablolu şarj desteği var. Özel bir Xiaomi kablosuz şarj pedi ile ekstra soğutma elde ediliyor.

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Mi 9 Pro ayrıca 10W hıza sahip ters şarjı da beraberinde getiriyor – Çinli firma için bir ilk. Başka bir yükseltme de yeni hoparlörler oldu. Şimdiye kadar bir Xiaomi'de görülen en geniş ses odasına sahip. Bu da daha net ve detaylı ses demek.

Telefon 3.699 CNY'den (520 $ / 473 €) başlayacak ve 6.299 CNY (605 $ / 550 €) seviyesine kadar çıkacak. 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB ve 12/512 GB gibi seçenekleri var. Dream White ve Titanium Black renk seçenekleri ile sunulacak.

Bugün ön sipariş veren ilk 100 kişi telefonlarını üç gün içinde teslim alacak, geri kalanlar ise yedi gün kadar bekleyecek. 5G seçeneği 31 Ekim'den itibaren satışa çıkacak. Ayrıca Xiaomi Mi 9 Pro satın alanlara 100 GB'lık ücretsiz mobil veri paketi sunuluyor.

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