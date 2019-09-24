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Xiaomi Mi Mix serisi, ilk kez üç yıl önce tanıtıldığından beri akıllı telefon tasarımının sınırlarını zorladı. Orijinal model etkileyici bir yüksek ekran / gövde oranına sahipti, geçen yılki cihaz ise kızaklı kamera formatını benimsedi ve telefonlarda tam ekran tasarımının mümkün olabileceğini gösterdi. Xiaomi şimdi Mi Max Alpha ile Samsung ve Apple'ı utandırıyor.

Xiaomi'nin 3000 Dolarlık Çift Ekranlı Telefonu

Xiaomi bu yıl herkesi şaşırttı ve herkesin beklediği Mi Mix 4'ü tanıtmak yerine kelimenin tam anlamıyla yeni bir "konsept telefon"u duyurdu.

Ekran AMOLED, 180.6% ekran oranı Çipset Snapdragon 855 Plus RAM + Depolama 12GB RAM + 128GB Depolama Kamera 108MP ana kamera + 20MP ultra geniş (117º) + 12MP telefoto (2x zoom) Batarya 4,050mAh + 40W hızlı şarj OS Android 10 + MIUI 11

Çılgın ekran-gövde oranı, fiziksel düğme yok

Mi Mix Alpha olarak adlandırılan Xiaomi'nin en son premium cihazı "4D eğimli ekran" olarak adlandırıyor. Bu AMOLED panel, çerçevesiz bir deneyim ve şaşırtıcı derecede %180.6 ekran / gövde oranı sunuyor. Ayrıca, kenarlarda durum çubuğu simgeleri görüntüleniyor ve kullanılabilir ekran oranını en üst düzeye çıkarmak için sanal düğmelere yer veriliyor.

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Fark ettiğiniz gibi geriye kalan yüzey alanının %19,4'ü ekran değil. Ekranın üstünde ve altında yer alan 2.15mm çerçeveler bunun ana nedeni. Telefonun arkasındaki etkileyici kameralar büyük bir şerit üzerine dizilmiş. Mi Mix Alpha, yüksek kalitede 27 megapiksel görüntüler elde etmek için piksel birleştirme teknolojisini kullanıyor. Bunun için 108 megapiksel birincil kameraya sahip. Sensörün kendisi bir akıllı telefon için alışılmadık derecede büyük ve bu nedenle daha düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar üretiyor.

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