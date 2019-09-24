Yeni Mi 9 Pro ve Mi Mix Alpha telefonlarının yanı sıra, Xiaomi özel Android arayüzünün en son versiyonunu da resmi olarak duyurdu: MIUI 11. Görsel özelliklerle başlarsak, biraz daha yumuşak simgeler, sistem genelinde karanlık mod, yeni Mi Lan Pro sistem fontu ve her zaman açık ekran işlevselliği sunuyor. Yeni animasyonlar, temalar, duvar kağıtları ve gelişmiş bildirim sistemi de var.
Yeni MIUI 11'in Tüm Özellikleri ve Çıkış Tarihleri
MIUI 11 tamamen yeni dinamik doğal ses efektleri ve alarmlarıyla geliştirilmiş ses deneyimi sunuyor. Xiaomi ayrıca döviz dönüşümü, aşırı güç tasarrufu modu, uçaktan demiryoluna ve otobüse kadar geniş bir yelpazeyi ele alan bilet rezervasyonları gibi yardımcı araçlar sunuyor. Bunlara Mi Go Travel ile ulaşılıyor.
Mi Work Suite önceden yüklenmiş WPS ofis uygulamaları ve belgeler için gelişmiş dosya yönetimi araçlarına sahip. Ekran yansıtma gibi işlevleri de var. Diğer bir yeni özellik ise, aile üyelerinin yerinizi canlı izlemenize ve uygulama kullanımına zaman kısıtlamaları eklemenizi sağlayan Family Guard'dır.
MIUI 11 genel beta sürümü 27 Eylül'de geliyor, tam sürüm Ekim ortasından itibaren çıkacak. Aşağıda MIUI 11 güncelleme yol haritasının ve desteklenen cihazların listesine bakabilirsiniz.
Aşama 1 (Ekim ortası)
- Mi 9
- Mi 9 Explorer
- Mi 9 SE
- Mi Mix 3
- Mi Mix 2S
- Mi 8
- Mi 8 Youth
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi 8 In-display Fingerprint Edition
- Mi 8 SE
- Mi Max 3
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20 Pro Premium Edition
- Redmi K20
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi 7
Aşama 2 (Ekim sonu)
- Mi 9 Pro 5G
- Mi CC 9
- Mi CC 9 Meitu Custom Edition
- Mi CC 9e
- Mi MIX 2
- Mi Note3
- Mi 6
- Mi 6X
- Redmi 7A
- Redmi 6 Pro
- Redmi Note 5
- Redmi 6A
- Redmi 6
- Redmi S2
Aşama 3 (Kasım başı)
- Mi Mix
- Mi 5s
- Mi 5s Plus
- Mi 5X
- Mi 5C
- Mi Note2
- Mi Play
- Mi Max 2
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 5 Plus
- Redmi 5
- Redmi 5A
- Redmi 4X
- Redmi Note 5A
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