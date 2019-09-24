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Yeni Mi 9 Pro ve Mi Mix Alpha telefonlarının yanı sıra, Xiaomi özel Android arayüzünün en son versiyonunu da resmi olarak duyurdu: MIUI 11. Görsel özelliklerle başlarsak, biraz daha yumuşak simgeler, sistem genelinde karanlık mod, yeni Mi Lan Pro sistem fontu ve her zaman açık ekran işlevselliği sunuyor. Yeni animasyonlar, temalar, duvar kağıtları ve gelişmiş bildirim sistemi de var.

Yeni MIUI 11'in Tüm Özellikleri ve Çıkış Tarihleri

MIUI 11 tamamen yeni dinamik doğal ses efektleri ve alarmlarıyla geliştirilmiş ses deneyimi sunuyor. Xiaomi ayrıca döviz dönüşümü, aşırı güç tasarrufu modu, uçaktan demiryoluna ve otobüse kadar geniş bir yelpazeyi ele alan bilet rezervasyonları gibi yardımcı araçlar sunuyor. Bunlara Mi Go Travel ile ulaşılıyor.

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Mi Work Suite önceden yüklenmiş WPS ofis uygulamaları ve belgeler için gelişmiş dosya yönetimi araçlarına sahip. Ekran yansıtma gibi işlevleri de var. Diğer bir yeni özellik ise, aile üyelerinin yerinizi canlı izlemenize ve uygulama kullanımına zaman kısıtlamaları eklemenizi sağlayan Family Guard'dır.

MIUI 11 genel beta sürümü 27 Eylül'de geliyor, tam sürüm Ekim ortasından itibaren çıkacak. Aşağıda MIUI 11 güncelleme yol haritasının ve desteklenen cihazların listesine bakabilirsiniz.

Aşama 1 (Ekim ortası)

Mi 9

Mi 9 Explorer

Mi 9 SE

Mi Mix 3

Mi Mix 2S

Mi 8

Mi 8 Youth

Mi 8 Explorer Edition

Mi 8 In-display Fingerprint Edition

Mi 8 SE

Mi Max 3

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium Edition

Redmi K20

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi 7

Aşama 2 (Ekim sonu)

Mi 9 Pro 5G

Mi CC 9

Mi CC 9 Meitu Custom Edition

Mi CC 9e

Mi MIX 2

Mi Note3

Mi 6

Mi 6X

Redmi 7A

Redmi 6 Pro

Redmi Note 5

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi S2

Aşama 3 (Kasım başı)

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Mi Mix

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5X

Mi 5C

Mi Note2

Mi Play

Mi Max 2

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi 5 Plus

Redmi 5

Redmi 5A

Redmi 4X

Redmi Note 5A

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