108 MP Kameralı Mi Mix Alpha Fotoğrafları Nasıl Görünüyor?

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Xiaomi Mi Miax Alpha ile ilgili en akılda kalıcı şey yüzde 180 ekrana gövde oranı sunan dokunmatik ekranı oluyor belki ama bu sıra dışı telefonun arkasında bulunan 108 megapiksel kamera da aynı derecede benzersiz. Şirket bu anlamda birkaç kamera örneği yayınladı. İlk izlenimler beklendiği gibi etkileyici. Kamera aynı zamanda selfie işlevi de görüyor.

Telefonun 2x optik yakınlaştırma yapabilen bir 12 megapiksel kamerası bulunuyor. Lakin bununla birlikte, ana sensörün sunduğu 1 / 1.33 inç değerindeki dijital zoom da aslında oldukça iyi çalışıyor. Özellikle gece çekimlerinde bir nesneye yakınlaştırıldığında, bu f / 1,7 açıklık sensörün mümkün olduğu kadar fazla ışık toplamasına yardımcı oluyor. Pixel binning yani Pixel birleştirme teknolojisi elbette çekimlerin 27 megapiksel olmasına neden oluyor. Çözünürlük düşse de görüntü kalitesi ve detaylar aynı oranda artmış oluyor.

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İlk paragrafta kameranın hem arka hem de ön kamera işlevi gördüğünü söylemiştik. Aslında evet, 108 megapiksel bu lens istendiğinde selfie çekimler yapıyor. Bu da tüm telefonlar arasında en yüksek çözünürlüklü selfie kamerası demek. Hepsi bu da değil, hemen yanda bulunan 20MP 117 derece ultra geniş kamera da aynı şekilde özçekimler için kullanılabiliyor.

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Tabii ki, fiyatlandırma Mi Mix Alpha'nın şu anki katlanabilir telefonlara benzer bir teknoloji göstericisi olduğu anlamına geliyor.