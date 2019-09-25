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Galaxy S10'un aksine, Galaxy Note 10+ tamamen Gorilla Glass 6 korumasına sahip ve cep telefonu sık gerçekleşen düşmelere karşı dayanıklı kılıyor. Peki sizce Apple'in "bir telefondaki en sağlam cam" dediği iPhone 11 Pro ile baş edebilir mi dersiniz?

Apple'ın En Dayanıklı Dediği iPhone 11 Pro Pek Öyle Çıkmadı

Bu "en sert" cam, Apple iddiasına göre özel bir karışımı kullanıyor. Ancak bakıldığında yine de Gorilla Glass model ve diğer telefonlar gibi Corning tarafından üretiliyor. Apple pazarlama yetenekleri ile biliniyor. Dolayısıyla asıl gerçeği görmemiz için test edilmesi gerekiyordu. Öyle de oldu, iPhone 11 Pro kendisinden daha ucuz olan ve "sıradan" camla donatılan Samsung Galaxy Note 10+ ile düşme testine alındı.

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Siz daha fazla merak etmeden söyleyelim. Her iki amiral gemisi cihaz da özel bir araç yardımıyla aynı yükseklikten aynı zemine bırakıldılar ve sonuç olarak ikisinin de dört bir yanı kırıldı. Ancak Note 10+ testten iPhone 11 Pro Max'e kıyasla daha az çatlakla ayrıldı. Cihazın hem önü hem de arkası en dayanıklı camla donatılan iPhone 11 Pro Max'den daha az kırıldı. Bununla birlikte, yandan düşme testinde 11 Pro Max'in paslanmaz çelik çerçevesi nispeten hasar almadı. Tabii bunda Note 10+'ın kıvrımlı ekranının payı var.

Dahası, son bonus turda telefonları on kez peş peşe düşürüldüler. Bu testte iPhone 11 Pro Max önceki iPhone'lara kıyasla daha iyi sonuç aldı. Ekranı çalışmaya devam etti, zira önceki iPhone'ların ekranı bozulmuştu. Bu da Apple'ın yeni "Pro" modellerinin daha dayanıklı olduğu iddiasına "eski iPhone'lara kıyasla" doğruluk payı veriyor.

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Note 10+ da bonus turdan sağlam çıktı ve ekran çalışmayı sürdürdü. iPhone 11 Pro Max'in kameraları düşme testinin sonunda bozuldular. Dolayısıyla Apple'ın "en dayanıklı telefonunu" her zamanki gibi kılıfsız kullanmamak gerektiğini anlıyoruz.