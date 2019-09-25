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İlk çentikli ekranlı telefon resmi olarak Sharp S2 idi ancak bu cihaz çok az yerde satıldı ve asıl sesi Essential Phone getirdi. Cihaz 2016'da çığır açıcı bir tasarımla geldi. Kulaklık girişi yoktu ve ince çerçeveleriyle çentikli bir ekrana sahipti. Bu her iki özellik de başta yadırgandı, ta ki Apple aynı şeyleri yaparak büyük takdir alana kadar. Bugün neredeyse tüm amiral gemileri kulaklık girişi olmadan çentikli ekranla geliyor. Essential şirketi şimdi ikinci telefonlar yani Essential Phone 2 üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

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İlk Çentikli Ekranlı Telefon Essential Yenileniyor

PH-1 zayıf bir kameraya ve yüksek bir fiyata sahip olduğu için eleştirildi (699 $'dan başladı). Telefonun fiyatını 200 dolar daha düşürmek, satışlara yardımcı olmak için yeterli değildi. Her durumda da, şirketin bugün hatasını telafi etmek ve stratejisini yeniden düşünmek için yeterli zamanı oldu.

Essential PH-1 kesinlikle eşsiz bir cihazdı. Birinci sınıf bir titanyum ve seramik gövdeye sahipti; bugün bile kimse bu özellikte telefon üretme girişiminde bulunmuyor. Telefonda ayrıca neredeyse hiçbir bloatware yoktu ve Google tarafından yayımlanan güncellemeler aynı gün OTA şeklinde Essential Phone'a ulaşıyordu. Cihazda stok android deneyimi vardı. Öyle ki bugün Android 10 çalıştıran cihazlardan birkaçı.

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Telefonun üreticisi PH-2'yi başta iptal etmişti. ncak görüşüne bakılırsa Phone 2'nin ilk versiyonu üretilmiş ve testlerine başlanmış durumda. Haberler bizzat şirket CEO'su ağzından geldi. İptalin ana nedeni elbette düşük satışlardı. Ancak bugün telefon dünyası yeni bir Essential Phone için daha hazır görünüyor. Kim bilir belki bu kez de sıra dışı bir tasarımla ortaya çıkabilir.