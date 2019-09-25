iOS 13.1 ve iPadOS 13.1 Çıktı: İşte Yenilikleri

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iOS 13 yayınlandıktan sadece bir haftadan az bir süre sonra, Apple bugün beklendiği gibi iOS 13.1'i piyasaya sürdü. Başlangıçta 30 Eylül'de yayınlanması planlanan yeni güncelleme iOS 13'le gelen hataları ortadan kaldırabilmek için erkene alındı.

iOS 13.1 ve iPadOS 13.1 Yenilikleri

Güncelleme, yeni cihazların içindeki U1 Ultra Geniş Bant yongasını da etkinleştiriyor. Böylece bir iPhone kullanıcısı cihazını AirDrop listesinde en üste almak için başka bir iPhone'a doğru tutması yeterli olacak. Ayrıca Apple, Apple Tags izleme aracını yayınlamaya karar verirse, büyük olasılıkla etiketli öğelerin bulunmasında yine U1 yongası kullanılacak. iOS 13.1 ile kullanıcılar, tahmini varış zamanlarını (ETA) Haritalar'dan paylaşabilecek ve düzenleme yapmak amacıyla görünmeyen arka planları olab videolar kaydedebilecekler.

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iOS'in yeni tablet serisi işletim sistemi olan yeni iPadOS de bugün güncellendi. Bunun da bu ayın sonunda çıkması planlanıyordu ve erkene alındı. Güncelleme, iPad kullanıcılarına ana sayfalarına daha fazla uygulama simgesi ekleme olanağı sağlar. Ek olarak, sanal QWERTY şimdi ekranda daha fazla alan gösterebilmek için kaydırılabilir ve hatta küçültülebilir oldu. Çok görevli çalışmayı sevenlerin takdir edeceği Slide Over geliştirildi ve Split View'da, ekranın iki yarısında aynı uygulama açılabilir oldu.

Yeni işletim sistemi kurulduğunda iPad'deki metni vurgulamak istediğinizde sadece o bölüm üzerinde kaydırma yapmak yeterli oluyor ve kesmek ve yapıştırmak içinse yeni parmak hareketlerini kullanılıyor. iPadOS ayrıca, iOS 13'te bulunan Koyu Modu, yeni ve geliştirilmiş Fotoğraflar uygulamasını ve kullanıcıların beyaz dengesi, netleştirme ve parazit azaltma değerini ayarlamalarını sağlayan video düzenleme özelliği gibi bazı özellikleri de paylaşıyor. Ayrıca, mobil Safari artık web sitelerinin masaüstü sürümlerini varsayılan olarak yükleyecek.

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iPhone ve iPad'inizi güncellemek için, Ayarlar> Genel> Yazılım güncelleme bölümüne gidin.