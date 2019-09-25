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Sharp, yeni zero2 amiral gemisi telefonunu, sense3 ve sense3 plus orta sınıf modellerini tanıttı. Tümü AQUOS ailesine dahil oluyor. AQUOS zero2, 240Hz yenileme hızıyla dünyada bir ilki başarıyor ve en hızlı ekranlı telefon oluyor. Cihaz etkileyici 6.4 inç kavisli OLED ekrana sahip. Asus ROG Phone ll gibi üst düzey cihazlardaki ekranın iki katı hızında. Gerçek hayatta nasıl bir sonuç verdiğini görmek ilginç olacak. Sharp ayrıca en hafif 6 inç telefonunu hazırladığı açıklamaktan gurur duyuyor: Sadece 143 gram ile oldukça şaşırtıcı.

Önce İlk Çentikli Ekran, Şimdiyse İlk 240 Hz Ekranlı Telefon

Ekran FHD+ çözünürlükte ve 8MP selfie kamerayı barındıran su damlası çentikle birlikte geliyor. Ekranda parmak izi okuyucusu ve yüz kilitleme sistemi var. Arka yüzde 12 MP f / 1.7 ana kamera ve 20MP f / 2.4 ultra geniş açılı ikincil kamerayı görüyoruz. Çift lensli kurulum yeterli görünüyor.

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Kaputunun altında, AQUOS zero2 8GB RAM ve 256GB UFS 3.0 depolama ile geliyor. Bunlar Snapdragon 855 yonga seti ile eşleştirilmişler. Pil kapasitesi 3.130 mAh. Bu da yüksek yenileme hızı göz önüne alındığında oldukça küçük görünüyor. IPX5 / IPX8 / IP6X dereceleri sayesinde telefon ayrıca su ve toz geçirmez yapıda. Yazılım cephesinde, bu cihaz kutudan Android 10 ile çalıştırarak çıkacak.

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Astro Black ve Misty White renklerinde sunulacak olan cihaz için fiyatlandırma hakkında hala bir bilgi yok. Telefon Aralık ayından itibaren kullanıma hazır olacak. İlk çentikli telefonda sonra, Sharp şimdi de ilk 240 Hz ekranlı telefonu yaptı. Şimdi Apple'ın bunu önümüzdeki 5 yıl içinde sunmasını bekleyeceğiz.