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Bu hafta büyük güncellemeler alan sadece iPhone kullanıcıları olmadı, Apple TV sahipleri için de sevindirici haberler geldi. Yeni TVOS 13 şimdi tüm dünyadaki Apple TV'ler için yayınlanmaya başladı. Bu nedenle özellikle oyun oynamaktan hoşlanıyorsanız eklenen birkaç yeni özellik ve iyileştirmeye gerçekten hoşlanacaksınız.

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tvOS 13.1 Büyük Yeniliklerle Güncellendi

Güncellemede yer alan en önemli değişikliklerden biri olan çok kullanıcılı destek, Apple TV sahiplerinin her kişi için birden fazla profil oluşturmasını sağlıyor. Arayüz düzenleri ve diğer öneriler ve ayarlar, her profile özel olarak saklanıyor.

Ayrıca, tam ekran video önizlemeleri, resim içinde resim özelliği ve bir Kontrol Merkezi barındıran Apple TV'de kullanıcılar artık yeni bir ana ekranla karşılaşıyor. Şimdi oyundaki gelişmelere gelirsek, tvOS 13 ile Apple Arcade desteği geliyor. Bunun yanında artık Sony PlayStation 4 ve Microsoft'un Xbox One denetleyicilerinin TV ile kullanımına da izin veriliyor.

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Cupertino merkezli şirket ayrıca bir kullanıcı adı ve parola oluşturmak yerine Apple kimliğinizle oturum açmanıza izin veren yeni oturum açma özelliğini de ekledi. Bir diğer ilginç ve merak uyandırıcı yenilik de, güncelleme ile eklenen BBC Ulusal Tarih Birimi ortaklaşa ürünü deniz temalı ekran koruyucular oldu.