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Amazon'un ilk kulaklıkları nihayet burada ve en azından kağıt üzerinde eller serbest Alexa desteği, "etkileyici" ses, uzun pil ömrü ve hepsinden önemlisi endüstri lideri aktif gürültü azaltma özelliği ile oldukça harika görünüyorlar. Teknoloji esasen rakipsiz bir fiyat noktasında. Lakin bir Amazon yöneticisi öyle düşünmüyor olabilir.

Amazon Yöneticisi Apple AirPods Giyerken Echo Buds'ı Tanıttı

Kendi sektöründe rekabet eden Kindle e-okuyucular veya Echo akıllı hoparlörlerin aksine, Echo Buds'lar giderek kalabalıklaşan rekabetçi bir sektöre katılıyorlar. Bahsedilen kulaklık agresif bir şekilde fiyatlandırılmış durumda ve çok sayıda özelliklerle dolu. Bu anlamda Amazon'un kablosuz kulaklıklarını devirmek çok kolay olmayacak.

Apple'ın AirPod'ları temel olarak bugünlerde her yerde bulunabiliyor ve "kablosuz kulaklık" konseptiyle neredeyse eşanlamlı oldu. Oldukça rahat olduklarından çok fazla dikkat etmeyenler onları giydiklerini unutabiliyor. Amazon'un Cihazlar ve Servisler bölümünün SVP'si kendisini böyle bir durumda buldu, e-ticaret devinin dün piyasaya sürdüğü başarılı AirBuds'ı tanıtmak için TV'ye çıkan yönetici röportaja tek bir kulağında AirPod ile geldi.

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Echo Buds (yukarıda resimde görülüyor) Dave Limp'ın Bloomberg muhabiriyle yaptığı 6 dakikalık röportajda ekranda bile gösterilmedi ki bu işleri daha da kötüleştirdi. Amazon yöneticisi bunun yerine zamanın çoğunu Echo Studio, Alexa'nın bazı yeni yetenekleri ve artan gizliliğe odaklanması, şirketin rekabetçi fiyat noktaları ve uzun vadeli kârlılığı ile ilgili genel stratejisi gibi konularla övünmekle geçirdi.

130 dolarlık Echo Buds henüz teknik olarak sevkiyatlara başlamadı, bu yüzden belki de en azından piyasaya sürüldüklerinde Amazon çalışanları tarafından giyilmeye başlanabilirler.

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