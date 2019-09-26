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Söylentiler Samsung'un önümüzdeki yıl Galaxy S ve Galaxy Note ailesini birleştireceği yönünde. Birleşik seri Galaxy One adını alacak ve Galaxy Note 10e benzeri bir cihaz içerecek. Bu model Galaxy S11'in altına yerleştirilebilir, ancak Galaxy S11e'nin üzerinde olacağına şüphe yok. Ayrıca S Pen desteği de olacak. Ürünü daha çekici kılmak için bazı ekstralar ve yükseltmeler de eklenecek.

Daha Ucuz Samsung Galaxy Note 10e Geliyor

Bu durumda Galaxy Note 10e'nin Galaxy S11 serisi ile birlikte Şubat ayının sonlarında piyasaya sunulması bekleniyor. Bir duyuru tarihi henüz teyit edilmedi, ancak Samsung'un normal zaman çizelgesine göre Unpacked etkinliğinin 19 Şubat Çarşamba günü gerçekleşebileceği öne sürülüyor. Cihaz 21 Şubat Cuma günü ön sipariş verilmek için hazır olacak ve birkaç hafta sonra Cuma günü yani 6 Mart'ta Galaxy Note 10e ve Galaxy S11 sevkiyatları başlayacak.

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Fiyatlandırma açıkçası henüz doğrulanmadı, ancak bazı eğitimli tahminler yapmak mümkün. Galaxy S11e'nin iPhone 11 gibi 699 dolardan satılacağını varsayarsak, Galaxy Note 10e 799 dolardan satışa çıkabilir. Bu da Samsung Galaxy S11'i 899 dolara ve Galaxy S11+'ı 999 dolara yerleştiriyor.

S Pen genellikle tüketicilerin Galaxy S yerine Galaxy Note satın almalarının tek nedeni oluyor. Ancak, herkes bir akıllı telefona 1000 dolar veya daha fazla harcamak istemez. Samsung, Galaxy S11e'nin beğenisini göz önünde bulundurarak Samsung S Pen'i tamamen yeni bir kitleye açacak. Bu da satışları artırmaya yardımcı olabilir ve Güney Koreli devin modellerini Huawei ve Xiaomi'den daha ayırt edilebilir kılabilir. Şimdi MWC 2020'yi bekleme zamanı.

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