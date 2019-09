Google Android Go'yu Duyurdu, İşte Tüm Değişiklikler

REKLAMLAR



Arama devi, işletim sisteminin bütçe dostu akıllı telefonlar için yeni bir sürümü olan Android 10 Go Edition'ı yeni duyurdu. Güncellemeye dahil edilen birçok önemli yeni özellik ve geliştirmeler var. Uygulamalar arasında geçiş yapmak her zamankinden daha hızlı ve bellek açısından daha verimli oldu.

Google Android Go'yu Duyurdu, İşte Tüm Değişikilikler

Daha da önemlisi, hız ve stabilite de arttırılmış durumda. Google'a göre, uygulamalar şimdi Android Go'nun önceki sürümünde olduğundan yüzde 10 daha hızlı çalışıyor. Özel bir donanıma ihtiyaç olmadan verimli bir şekilde çalışması için özel olarak inşa edilen Adiantum denilen güvenlikle ilgili bazı iyileştirmeler de var.

Adiantum ile tüm Android Go kullanıcıları diğer tüm Android cihazlarıyla aynı veri güvenliği düzeyine sahip olacaklar. Google ayrıca Android Go sürümü geliştirilmekte olan birkaç uygulama olduğunu da açıkladı.

Bu uygulamalardan biri olan Google Go, AI desteği ve Lens benzeri birkaç güncelleme aldı. YouTube Go, Android Go edition ile daha iyi çalışacak şekilde optimize edildi, böylece kullanıcılar video izlerken daha az arabellekle sıkıntısı yaşayacaklar.

Yeni Galeri Go uygulaması Android Go edition ile güçlendirilmiş herhangi bir akıllı telefonda fotoğraf bulmayı kolaylaştıracak. Uygulama sadece 10 MB boyutunda ve makine öğrenme ile destekleniyor, bu da fotoğrafları otomatik olarak kişiler ve nesneler arasında organize ettiği anlamına geliyor. Daha da önemlisi, uygulama yalnızca çevrimiçi olduğunuzda değil, çevrimdışı da çalışıyor.

Android Go Edition şu anda 500'den fazla üreticinin 1.600'den fazla cihazında çalışıyor. Bu telefonlar Hindistan, Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve ABD dahil olmak üzere 180'den fazla ülkede mevcuttur. Android 10 Go Edition bu sonbaharda piyasaya sunulacak, bu yüzden çıkış tarihi hakkında daha fazla bilgi için bizi izlemeye devam edin.

