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Bir OnePlus T telefonu için şimdiye kadarki en büyük güncellemeyle tanışın – yalnızca bir yonga seti artışından daha fazla olan OnePlus 7T, kamera ve ekran için büyük gelişmelere sahip. Yeni yonga 30W şarj desteği getiriyor.

OnePlus 7T Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Telefonda yapılmış en büyük yükseltmelerden biri yeni üçlü kamera oluyor. 48MP ana sensör, öncekiyle aynı Sony IMX586 sensörünü kullanıyor, ancak şimdi OnePlus 7 Pro'ya yakın olan biraz daha iyi bir açıklığa (f / 1.7) sahip.

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2x optik zoom'lu yeni 12MP telefoto kamerası var. Karşılaştırma için, OnePlus 7 Pro kamerası daha fazla zoom (3x), sunuyor ancak daha düşük çözünürlük (8MP) ile geliyor. Pro'nun aksine, 7T'deki tele kamerada OIS bulunmadığını unutmayın.

Üçüncü kamera, Pro ile aynı, 117 ° görüş alanına sahip bir 16MP ultra geniş açı lens ile donatılmış. OnePlus 7T önceki gibi Nightscape moduna sahip, ancak iki yeni özellik sunuyor: 2,5 cm (1 inç) uzaklıktan çekim yapan bir makro modu var ve 720p'de 960fps yavaş çekim modu bulunuyor.

Fluid AMOLED ekran 90Hz yenileme sunuyor. 20:9 en boy oranıyla OnePlus 7'nin ekranında daha uzun yani "kule" gibi. Boyutu ise 6.55 inç olmuş. Gözyaşı çentiğindeki 16 MP selfie kamera değişmeden kalıyor. Ekran HDR10+ destekli ve QHD yerine 1080p+ olduğundan 7 Pro'nun gerisinde.

Ekranın en yüksek parlaklığı 1000 nit ve 800'lük Pro'yu geçiyor. 7T ayrıca daha güçlü, daha doğal titreşim hissi için yeni bir dokunsal sürücüye sahip. Warp Charge öncekinden %23 daha hızlı. Maksimum güç aynı olsa da, optimize edilmiş bir şarj eğrisi var. 3,800mAh batarya yarım saat içinde %70 şarj oluyor. Hala kablosuz şarj yok.

Yonga seti beklendiği gibi Snapdragon 855+. Bu da GPU saat hızlarını arttırıyor. 90Hz destekli oyunlarda kullanışlı olacak. Daha da iyisi telefon standart olarak 8GB RAM ile geliyor (OnePlus 7'de 6GB idi) ve 128GB ve 256GB UFS 3.0 depolama seçeneğine sahipsiniz.

OnePlus 7T, Android 10 ile birlikte gelen ilk telefon olabilir. İlk önce Hindistan'da çıkacak (28 Eylül). 18 Ekim'den başlayarak ABD'ye gelecek ve 600 dolar olacak.

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