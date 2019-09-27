REKLAMLAR



OnePlus TV, OnePlus telefonunuz ile evde daha kesintisiz bir televizyon deneyimi sunmak için geliyor. Dolby Vision ve HDR10+ destekli TV, 120 NTSC renk gamına sahip ve 55 inç 4K QLED paneli var. %95.7 ekran / gövde oranı ile alanında en iyisi.

4K OLED OnePlus TV'nin Özellikleri Duyuruldu

OnePlus, Dolby Vision'ın OnePlus TV'ye nasıl entegre edildiğini açıkladı. Şirket Amazon, Sun NXT, Voot, Netflix, Eros Now ve YuppFlix uygulamalarında OnePlus TV'de Dolby Vision desteği sunacak.

OnePlus TV'nin tasarımına entegre edilmiş sekiz hoparlörlü bir soundbar var. Hoparlörler Dolby Atmos'u destekliyor, altı hoparlör öne dönük, ve ikisi arkaya dönük. OnePlus TV'nin en sürükleyici ses deneyimini sunduğu iddia ediliyor. Sekiz hoparlörün hepsinden 50W ses çıkıyor. Bu da sektörün en güç seslerinden biri.

REKLAMLAR



Soundbar 100.000 saat çalışma süresi ile derecelendirilmiş. OnePlus ayrıca, Google Cast işlevi ve cihaz yansıtma ile birlikte gelen Android TV tabanlı kendi kullanıcı arayüzünü tasarladı. Ayrıca Android TV için üç yıllık Android güncellemesi sözü verdi ve işlevlerin çoğu uzaktan kumandadaki Google Assistant tuşunu kullanarak veya telefonunuzdaki Google Assistant'ı kullanarak kontrol ediliyor.

Her durumda OnePlus TV çok şey vaat ediyor. İki model var: TV Q1 ve TV Q1 Pro. Sırasıyla 69.900 INR (~ 987 $) ve 99.900 INR (~ 1.411 $) fiyat etiketine sahipler. Her iki OnePlus modeli de 28 Eylül'den itibaren Amazon Hindistan'da satışa sunulacak. Türkiye gibi pazarlara gelmesi de bekleniyor.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum

