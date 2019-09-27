Amazon'dan Echo Loop Akıllı Yüzük ve Frame Akıllı Gözlük

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Amazon, yeni Alexa destekli Echo cihazlarını açıkladı. Bunlar kelimenin tam anlamıyla her şekilde ve boyutta geliyorlar. Echo Loop akıllı yüzüğü yerleşik mikrofona, hoparlöre ve gün boyu yetecek pil ömrü sunan bir bataryaya sahip.

Amazon'dan Echo Loop Akıllı Yüzük ve Akıllı Gözlük

Bu yüzükte Alexa sadece bir dokunuş ötede (pilden tasarruf etmek için uyandırma sözcüğü yok). Arama yapmak, akıllı evinizi kontrol etmek ve Alexa'nın giderek artan becerilerini kapsayan her şeyi yapmak için bu akıllı yüzüğü kullanabilirsiniz. Geceleri yüzüğü kablosuz şarj standına yerleştirin ve ertesi tekrar tüm gün kullanın.

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Yüzüğün Day1 sürümü sınırlı sayıda olacak ve ücreti 130 ABD dolarıdır. Normal fiyatı 180 dolar olacak. Farklı ebatlarda yapay yüzüklerin olduğu bir kit sipariş edilebiliyor ve bir süre takılarak ve size en uygun Echo Loop boyutunu seçebiliyorsunuz.

Diğer bir ürün de akıllı gözlükler oldu. Echo Frame açıkçası hiç Google Glass'a benzemiyor. Zira burada AR desteği yok. Ancak Frame ile arama yapabiliyor, hatırlatıcı ayarlayabiliyor, yapılacaklar listenize yeni şeyler ekleyebiliyor ve daha da fazlasını yapabiliyorsunuz.

Daha büyük pil ve daha kullanışlı form faktörü sayesinde, hareket halindeyken podcast'leri dinleyebilirsiniz. Day1 Sürümü 180 dolar, normal fiyatı ise 250 dolar olarak belirlenmiş.

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