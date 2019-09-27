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Apple, 2019 iPhone 11'lerde ucuz ekran değişimi yaptırmanın ekranın performans ve kalitesini etkileyeceğini söylüyor. Yüksek parlaklık, mükemmel renk doğruluğu, beyaz dengesi, True Tone, Night Shift ve Haptic Touch gibi özelliklerin kaybolabileceğinin altını çiziyor. Vidalar gibi bileşenlerin uygun şekilde değiştirilmemesi ekran değişiminden sonra telefonun aşırı ısınmasına, bataryaya zarar vermesine ve kullanıcının yaralanmasına neden olacağını belirtiyor.

Apple 2019 iPhone'larda Ekran Değişimi Konusunda Uyardı

Apple, resmi olmayan bir ekranın sertifikalı olmayan bir tamirci tarafından takılmasıyla ilgili birçok performans sorunu olabileceğini belirtiyor. Çoklu dokunma sorunları, ekranın belirli noktalarda yanıt vermemesi, telefon görüşmesi sırasında beklenmedik dokunmalar yapılması, renk ve ışık kalitesi sorunları bunlar arasında. Maksimum maksimum parlaklığın azalması ve yanlış renkler gösteren bir ekran Apple'ın 2019 iPhone'larda ekran değişimi konusunda yaptığı uyarılar arasında. Şirket iPhone 11, Pro ve Max modellerinde yetkisiz ekran değişimi yaptırmanın daha hızlı pil tüketimine ve ortam ışık sensörünün bozularak ekranın kendiliğinden açılıp kapanmasına yol açacağına dikkat çekiyor.

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iPhone ekranınızın orijinal Apple parçaları kullanılarak değiştirilip değiştirilmediğini Ayarlar > Genel > Hakkında kısmından öğrenebilirsiniz. iPhone 11, iPhone 11 Pro veya iPhone 11 Pro Max kullanıyorsanız ekranda cihazınızda Yetkisiz Apple parçaları kullanılarak değişiklik yapıldığını gösteren "Bu iPhone'un orijinal Apple ekranı olduğu doğrulanamadı" yazan bir mesaj göreceksiniz. Mesaj iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR kullanıcıları telefonlarındaki bataryayı üçüncü parti teknik servislerde değiştirdiğinde veya işi yetkisiz bir teknisyene bıraktığında Batarya Sağlık Göstergesi'nde beliren mesaja benziyor. Bu mesaj, "Önemli Pil Mesajı, Bu iPhone'un orijinal bir Apple pili olduğu doğrulanamıyor. Bu pil için sağlık bilgisi yok." uyarısını kapsıyordu.

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