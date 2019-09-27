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Huawei Mate 30 Pro, en iyi DxOMark kamera sıralamasının en üstüne çıkarak Galaxy Note10+'u genel skorda mağlup etti. 131'lik fotoğraf puanı ile şimdiye kadarki en yüksek telefon kamera puanını aldı.

Huawei Mate 30 Pro'dan DxOMark Kamera Rekoru

Mate 30 Pro, ultra geniş kamerası ve telefonun gece modu için testler içeren yeni DxOMark inceleme sürecinden geçti. Cihaz gece çekimi testinde açık ara ile şu anda en yüksek puanı aldı ve yakınlaştırma yetenekleri de takdire şayan bir iş çıkardı. P30 Pro'daki 5x zoom yerine 3x zoom sunmasına rağmen orta zumda daha iyi performans sağladı.

Ultra geniş açılı kamera, görece dar görüş alanı için eleştirildi ancak bu Huawei'in görüntü kalitesini iyileştirmek için yaptığı bir işlemdi.

Huawei Mate 30 Pro, videodan 100 aldı ve Note 10'un ardına yerleşti. Makinenin HDR tarafında puanı kırıldı ve iç çekimlerde bazı renk miktarı sorunu not edildi. Yine de hızlı ve doğru otomatik odaklama ve yetenekli video dengeleme özelliği ile en yüksek video kayıt puanlarından birini aldı.

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Selfie kamera toplamda 93 puan aldı ve ilk 5'e yerleşerek P30 Pro ve Pixel 3'ün önüne geçti. Hareketsiz görüntü işlemenin oldukça geliştirildiği belirtildi ve yeni ToF sensörü daha iyi bokeh efekti sundu. Ancak otomatik netleme eksikliği kameranın performansını düşürdü. Telefonu aşağı çeken video puanı oldu. Ancak selfie kamerası da 1080p ile sınırlı ve görüntü sabitleme görece zayıf tarafta.

Daha fazla bilgi için DxOMark'ın arka kamera ve selfie kamera incelemelerini okuyabilirsiniz. Ayrıca, video incelemesini kaçırmayın:

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