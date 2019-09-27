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Xiaomi sarmal ekranlı muhteşem Mi Mix Alpha'yı duyurduğundan bu yana telefon dünyası şaşkına döndü. Şirket artık uygun fiyatlı – ucuz telefonlar yapmakla kalmıyor en üst düzey amiral gemilerine de oynuyor. MIUI kamera uygulamasında tespit edilen yeni kanıtlar, şirketin ilerleyen aylarda daha fazla sürprizinin olduğunu da gösterdi.

Xiaomi'den Video Kayıtta Rekor Çözünürlük

XDA-Developers üyeleri 30 fps hızında 8K çözünürlükte video kaydı destekleyen yeni bir Xiaomi telefonunun kanıtlarını buldular. MIUI kamera uygulamasının APK'sı üzerinde yapılan araştırma, MIUI 11 beta sürümüne güncelleme yapıldıktan sonra, 30fps'de 7.680 x 4.320 çözünürlük veya 8K video desteğinin kilidini açan yeni kod satırları bulduları.

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Hatta üyeler MIUI kamera uygulamasının Mi logosunun yanında "8K 30fps" ifadesini gösteren bir görsel bile buldular (yukarıda görüldü).

Eğer Xiaomi gerçekten 30fps'de 8K video kaydını desteklemeyi planlıyorsa, bunu telefon dünyasında ilk yapan o olabilir. Nubia Red Magic 3, Asus ZenFone 6 ve ROG Phone 2 gibi telefonlar 8K kayıt için destek sağlarken, desteklenen maksimum kalite 24fps'e ayarlanmıştı, yani videolar daha yavaştı.

Tüm bu telefonlar Snapdragon 855 veya 855 Plus yonga setine sahip. 855, Spectra 380 görüntü sinyal işlemcisi sayesinde 60 fps'de maksimum 4K video kalitesini destekliyor. Spectra 380 ise Red Magic 3'teki gibi 15fps'de 8K verebiliyor. XDA tarafından belirtildiği gibi ROG Phone 2 ise FreeDCam uygulamasında 8K'da 24fps sunmak için özel bir profil kullanıyor.

Samsung'un Exynos 9820 ve 9825'i, şu anda 30 kare / sn hızında 8K video çekimi destekleyen tek SoC. Ancak hem Galaxy S10 hem de Note 10 serisinde 8K kaydını destekleyecek kamera sensörleri yok. 8K, 33 megapiksel anlamına geliyor ve Samsung'un 2019 amiral gemisi 12MP birincil sensöre sahip.

Eğer Xiaomi 8K / 30fps kayıt sunacaksa, Mi Mix Alpha'nın 108MP Samsung sensörü maksimuma 6K'da 30fps'e çıktığından muhtemelen bunu yeni bir telefon ile yapacak. Kameraya güncelleme eklendiğine göre bu Xiaomi telefon çıkışa yakın olmalı.

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