Apple iPhone 11 Pro ve iPhone X Kamerası Karşı Karşıya

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Apple iPhone 11 Pro ve iPhone X kameraları karşı karşıya. Apple'ın üzerinde sıkıca durduğu ve bir kez daha "en iyi kamerayı" ürettiklerini söylediği iPhone 11 Pro, 2017'de çıkan iPhone X'e karşı ne kadar iyi? Farkın gece ve gündüz kadar farklı olacağını düşündüyseniz yanıldınız. İki telefon arasındaki fark bir filtre kadar.

Ana kamera karşılaştırması (Günışığı)

iPhone X

iPhone 11 Pro

iPhone X renk anlamında en doygun kameralardan birine sahip. Bu yüzden 11 Pro çekimlerde daha sönük görünüyor. Tabii bunu olumlu bulanlar da olabilir. Yeni telefon daha net ayrıntılar yakalıyor ve daha keskin fotoğraflar çekiyor. Gürültü azaltma oldukça iyi ve 11 Pro'nun görüntüleri daha temiz görünüyor.

Telefoto kamera karşılaştırması (Günışığı)

iPhone X

iPhone 11 Pro

iPhone X'in 11 Pro'yla rekabet edemediği tek alan haliyle ultra geniş açılı kamera oluyor. Ancak yukarıdaki telefotoda iPhone X bir kez daha göze daha güzel ve çekici bir kare yakalıyor. iPhone 11 Pro ise daha doğal bir kare çekiyor. Fark yine bir filtre kadar.

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Ana kamera karşılaştırması (Düşük ışık)

iPhone X

iPhone 11 Pro

iPhone X'te gece modu olmadığından 11 Pro doğal olarak önde. Dinamik aralık büyük ölçüde iyileştirildi. iPhone X de kabul edilebilir bir fotoğraf çekiyor.

Telefoto kamera karşılaştırması (Düşük ışık)

iPhone X

iPhone 11 Pro

Telefoto kameralara geçildiğinde 11 Pro'nun dinamik menzili avantaj sağlıyor.

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