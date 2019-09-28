Depremde Kullanılabilecek İnternetsiz Mesajlaşma Uygulamaları

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1, FireChat

Bu FireChat çevrimdışı mesajlaşma uygulaması, aktif ağ bağlantısının olmadığı toplu taşıma, yolcu gemileri ve okul kampüsünde yaygın olarak kullanılmaktadır. Deprem gibi doğal afet anlarında internetsiz iletişim kurmak için telefondaki dahili radyoyu kullanır ve 64 metreye kadar mesaj alıp gönderebilir. Eşler arası iletişim modelini destekliyor, yani daha fazla kişi FireChat kullanmaya başladığında uygulama daha geniş bir alanı kapsıyor. Uygulama karşıdaki kişide de kurulu olmalı ve cihazda radyo anteni bulunmalı (çoğunda vardır).

2, Bridgefy

Bridgefy, internet bağlantısı olmadan iletişim kurmanıza izin veren bir başka uygulama. Bluetooth teknolojisini kullanan bir çevrimdışı mesajlaşma uygulaması. Bluetooth üzerinden eşleştirme yapılıyor ve telefon kullanıcılarının internetin tamamen kesildiği deprem ya da benzeri doğal afet anlarında, cihazların sinyal alamadığı herhangi bir durumda hiçbir internet bağlantısı gerektirmeden mesajlaşmayı sağlıyor. Bu uygulama size en yakın olan kişiye bağlamanızı sağlar. Sizden en fazla 100 metre uzaktaki insanlara mesaj gönderebiliyorsunuz. Uygulama karşıdaki kişide de kurulu olmalı ve Bluetooth açık tutulmalı.

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3, Air Chat

AirChat uygulaması Bluetooth üzerinden mesaj göndermenizi sağlar. Metin mesajları şifrelenir ve başkalarınca okunmaz. Air Chat ile internetsiz mesajlaşamk için karşıdaki kişinin de uygulamayı yüklemesi gerekir. Bluetooth üzerinden mesaj aldığınızda bildirim ile gösterilir.

4, Snap Messenger

Diğer çevrimdışı mesajlaşma uygulamaları gibi Snap Messenger da çevrimdışı yani internetsiz mesajlaşma özelliğine sahip. Siz ve aileniz bir yolculuğa çıktığınızda bu çevrimdışı mesaj uygulamasını kullanabilir ve WiFi ya da 4G'ye bağlı olmasanız bile iletişimde kalabilirsiniz. Kapsamı yine 100 metre dolayları ile sınırlıdır. Cisimler ve engeller ile mesafe epey kısalabilir.

5, ZombiChat

ZombieChat, FireChat gibi başka bir eşler arası iletişim uygulaması. Bu uygulama ile yakındaki kişilere metin ve resimli mesajlar gönderip alabilirsiniz. ZombieChat uygulaması hem Bluetooth hem de WiFi / 4G ile çalışır. Yakındaki aktif cihazları otomatik olarak görür ve bağlanır. Yine karşıdaki kişide de kurulu olmalıdır. Bluetooth açık tutulmalıdır. Deprem gibi doğal afet anlarında yararlı olabilir.

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