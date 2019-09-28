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Aşağıda en iyi deprem takip uygulamalarını listeledik. Depremin gelişini öngörmek mümkün değil. Ancak Dünya'mızda yeryüzü sürekli olarak sallanıyor ve kimi zaman büyük bir deprem yaşanmadan önce genellikle görece büyük öncü depremler görülüyor. Bunları anlık olarak aşağıdaki uygulamalardan takip edebilirsiniz ve ters giden bir durumda daha uyanık ve dikkatli davranabilirsiniz.

En İyi Deprem Takip ve Tespit Uygulamaları

Yakınınızda gerçekleşen, örneğin İstanbul çevresi ya da İzmir gibi, depremleri anlık olarak izleyebileceğiniz birçok kullanışlı uygulama mevcut. Bunların en iyisi "My Earthquake Alerts" adına sahip. Bu uygulama ile seçtiğiniz bölge için deprem uyarıları alabiliyor. Gerçekleşen depremleri saniyeler içerisinde görebiliyorsunuz. Türkiye depremleri de gösteriliyor.

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My Earthquake Alerts indir

İkinci uygulamamız ise Earthquake Network. Bu uygulama Earthquake Alerts gibi deprem uyarıları veriyor ancak bir artısı var. Aynı zamanda içerisindeki titreşim aracı sayesinde bulunduğunuz alandaki titreşimleri ölçüyor ve bunun için telefonunuzdaki akselerometreyi kullanıyor. Öncü bir deprem yaşandığında anında bilgi sahibi oluyorsunuz.

Earthquake Network indir

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